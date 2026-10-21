Alarma en el Manchester City de Enzo Fernández: por qué podría descender hasta la 9° categoría de Inglaterra

El Manchester City de Enzo Fernández enfrenta sanciones en Inglaterra. Qué tendría que ocurrir para que llegue a la novena categoría y qué falta resolver.

El Manchester City de Enzo Fernández enfrenta un escenario de incertidumbre en Inglaterra por el expediente sobre sus infracciones financieras. Un análisis de ESPN planteó que, en una combinación extrema de sanciones y rechazos de otras ligas, podría terminar en la novena categoría. No es un descenso decretado ni automático, ya que el club apeló el fallo y todavía se discuten los castigos.

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Por qué se menciona la novena categoría para Manchester City

La posibilidad surge de un análisis de Mark Ogden publicado por ESPN el 8 de octubre. El periodista describe una cadena de decisiones que debería producirse para que el City terminara tan lejos de la Premier League.

El primer paso sería una expulsión de la máxima categoría, no un descenso deportivo convencional. Después, el club tendría que solicitar su admisión en la English Football League (EFL), que administra el Championship, la League One y la League Two: segundo, tercero y cuarto escalón, respectivamente.

Si esa incorporación fuera rechazada, debería buscar lugar fuera de la EFL. ESPN lleva esa hipótesis hasta el noveno nivel, dependiendo de nuevas negativas. Sin embargo, no existe, en ese análisis, una caída automática desde la Premier hasta la novena categoría.

Qué diferencia hay entre una quita de puntos y una expulsión

Una deducción de puntos afectaría la posición del Manchester City en la tabla y podría provocar su descenso al Championship. Una posibilidad es el recorte de al menos 60 unidades entre los escenarios evaluados, pero no como una sanción ya impuesta.

La expulsión sería otra medida, con consecuencias diferentes sobre la continuidad del club dentro de la estructura profesional. Según la explicación del medio sobre el reglamento, una decisión de ese tipo requeriría la ratificación de al menos 15 de los 20 clubes de la Premier League.

El artículo también contempla multas de gran magnitud. Sin embargo, los montos y las deducciones que circulan deben distinguirse de un castigo comunicado oficialmente, aunque, por el momento, no existe una resolución disciplinaria.

Por qué el escenario más extremo es remoto

El propio informe de ESPN señala que el City sería aceptado en la EFL con un amplio respaldo, según las fuentes consultadas. La eventual llegada de un club de esa dimensión aportaría ingresos y visibilidad a las categorías del ascenso.

Además, una actualización del Manchester Evening News del 20 de octubre recogió versiones que consideran poco probable la expulsión y sitúan el foco en una posible quita de puntos.

En qué etapa está el expediente financiero en Inglaterra

Según informó ESPN, una comisión independiente declaró al club culpable de infracciones financieras relacionadas con un período de nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18.

El City presentó su apelación el 1 de octubre y mantiene su posición de inocencia, de acuerdo con el seguimiento del mismo medio. La revisión de ese fallo y la determinación de las sanciones son instancias diferentes del procedimiento.

También podría existir una apelación posterior contra los castigos. Por eso, las estimaciones sobre febrero o junio de 2027 son cálculos sujetos al desarrollo del proceso, no fechas definitivas anunciadas para ejecutar un descenso.

Cómo alcanza la situación a Enzo Fernández

Enzo Fernández se incorporó al Manchester City desde Chelsea en septiembre. El anuncio ofical del club confirmó un contrato de cinco años, hasta 2031, por lo que el mediocampista argentino integra el plantel durante esta etapa del conflicto.

El expediente analiza hechos anteriores a su llegada: no debe confundirse la situación institucional del equipo con una acusación personal contra el futbolista. Una eventual sanción deportiva podría modificar el contexto competitivo del plantel, aunque sus consecuencias concretas siguen sin definirse.

La alarma tiene, entonces, una base real en el procedimiento disciplinario, pero un límite claro: el Manchester City no tiene decretado un descenso a la novena categoría de Inglaterra. Esa posibilidad es el extremo de una hipótesis, no la situación actual del club.