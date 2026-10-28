Agustín Canapino echó a su motorista en el TC, a dos fechas del final del Turismo Carretera

A pesar de la victoria en Neuquén, Agustín Canapino no ha tenido una temporada sencilla en el Turismo Carretera, donde marcha en el cuarto lugar de la Copa de Oro a tan sólo dos fechas del cierre del campeonato. De hecho, el oriundo de Arrecifes no ha tenido buenos resultados desde el inicio de la etapa definitiva del campeonato, motivo por el que ha optado por hacer un drástico cambio en la estructura de su equipo.

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Tras el octavo lugar en la final disputada en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el piloto arrecifeño confirmó que no seguirá trabajando con Martín Costanzo como motorista. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado compartido por Canapino en conjunto con Canning Motorsports, en donde se puso fin a la relación que mantuvo con el motorista que fue una parte crucial de la conquista del título del 2025.

“Quiero comunicar, junto a Canning Motorsports, que ha finalizado nuestra etapa de trabajo junto a Martín Costanzo como motorista”, comenzó el pentacampeón del TC a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo, el “Titán” aprovechó para agradecerle a Costanzo por todo el trabajo realizado con el equipo, tanto en la temporada pasada como en las 13 fechas que se mantuvo la dupla en el presente calendario.

“Agradezco a Martín y a todo su equipo por el trabajo, la dedicación y el compromiso durante este tiempo, así como también por todo lo que hemos compartido y logrado juntos. Les deseo lo mejor en sus próximos desafíos”, agregó. Por otra parte, el campeón defensor no dio novedades sobre quién será el nuevo encargado de preparar el motor del Chevrolet Camaro ZL1, aunque adelantó que habrá noticias al respecto pronto.

“Próximamente estaremos informando con quién continuará nuestro proyecto en el área de motores”, cerró Canapino. Cabe mencionar que el arrecifeño está a 22.5 puntos de Julián Santero en la tabla cuando restan dos fechas en el calendario, siendo la más próxima la cita en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en Córdoba, programada para el 15 de noviembre.

Así compartió el mensaje Canapino en sus redes.

Posiciones de la Copa de Oro tras Rosario