Agónico triunfo de la Selección Argentina Sub 19 para clasificarse a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina Sub 19 obtuvo un agónico empate por 1 a 1 ante Venezuela y, con este resultado, se clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A pesar de arrancar por debajo en el marcador por el tanto de Jesús González poco antes de la media hora del encuentro, el combinado que dirige técnicamente Diego Placente luchó hasta el final y alcanzó la igualdad gracias a un golazo de Ramiro Tulián, mediocampista de Belgrano de Córdoba, a los 94 minutos. Ahora, enfrentará a Chile este miércoles a partir de las 10 horas por un lugar en el duelo por la medalla de oro.

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El recorrido de la 'Albiceleste' en la competición fue más arduo de lo esperado, aunque el equipo logró el primer objetivo: en su debut, cayó sorpresivamente ante Paraguay, y luego se recuperó en la segunda jornada con un triunfo por la mínima contra Uruguay. Este lunes, el empate sobre la hora frente a la 'Vinotinto' le permitió ubicarse segundo del Grupo B por diferencia de gol con cuatro unidades y meterse entre los mejores cuatro del certamen.

El resumen del agónico empate de la Selección Argentina ante Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina tuvo dos situaciones claras en el inicio que podrían haber cambiado la historia. A los 4', tras un córner y un entrevero, la pelota le quedó a Marcipar casi en el área chica, pero Ochoa respondió con el pie ante su zurdazo. Diez minutos después, Franco Domínguez quedó mano a mano y buscó picarla ante la salida del arquero, aunque su remate fue débil y el rebote no pudo ser aprovechado. Poco después, Venezuela avisó con un peligroso disparo de Jesús González al lado del palo de Talavera.

El propio González sería quien abriría el marcador. Tras una imprecisión argentina en mitad de cancha, Venezuela recuperó y encontró al delantero, que se escapó entre dos marcadores mientras Talavera salió muy lejos para intentar cortar. El 7 recibió la pelota picando y definió con precisión por arriba para poner el 1-0. Con poco, Argentina intentó reaccionar y a los 35' Facundo Kainikoski armó una gran jugada desde la izquierda, con caño incluido, antes de sacar un centro que pasó cerca. Sobre el cierre del primer tiempo, Venezuela tuvo dos chances claras para ampliar: Morigi quedó mano a mano con Talavera y definió al cuerpo del arquero, mientras que a los 46' Zamora remató apenas al lado del palo.

Placente movió el banco en el complemento, pero el desarrollo no cambió. Venezuela volvió a acercarse al 2 a 0 con González como protagonista: el delantero recibió por izquierda, dejó atrás a su marcador con un gran pie a pie y remató por bajo, aunque Talavera interceptó el envío. Argentina recién tuvo una oportunidad clara a los 73', cuando un tiro libre desde la izquierda terminó en un cabezazo de Matías Satas que pasó al lado del palo. La 'Albiceleste' no lograba generar fútbol, cometía numerosos errores no forzados y jamás conseguía meter a la 'Vinotinto' contra su arco.

Sobre el final, Argentina encontró dos oportunidades para llegar al empate. Primero, Ramiro Tulián quedó mano a mano tras una gran pared, pero el arquero venezolano respondió bien. Sin embargo, el enganche de Belgrano, ingresado en el segundo tiempo, tendría la última palabra: a los 95' recibió la pelota y sacó un zurdazo desde lejos que se metió en el ángulo.