La AFA tomó una tajante decisión con un aliado de Javier Milei por las SAD

El Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó una dura sanción sobre uno de los dirigentes del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino tomó una fuerte decisión sobre uno de los dirigentes con los que más confrontó en los últimos meses, muy cercano al proyecto de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que quiere impulsar la gestión de Javier Milei. El Tribunal de Disciplina del ente presidido por Claudio "Chiqui" Tapia sancionó por un período de 24 meses a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Esta suspensión lo inhabilita por completo a ocupar su cargo hasta que se cumplan los dos años; se tomó la misma determinación con Gustavo Gatti, vicepresidente del conjunto cordobés, pero por seis meses, mientras que el club recibirá una amonestación.

Esta determinación del organismo rector del fútbol argentino es consecuencia de los incidentes que Fassi protagonizó tras la polémica derrota ante Boca Juniors por Copa Argentina y su intento de suspender la asamblea de la AFA mediante una denuncia ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Según confirmó el medio Doble Amarilla, el Tribunal de Disciplina basó su decisión en los artículos 32, 33, 248 y 253 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, con especial énfasis en los artículos que regulan la suspensión de dirigentes que cometan actos inmorales o reprobables dentro y fuera de los estadios. Además, según el fallo, violó los estatutos de la AFA al no recurrir a los órganos internos del fútbol antes de presentar la denuncia.

Fassi vs. AFA: la pelea que comenzó tras el duelo entre Talleres y Boca por Copa Argentina

El conflicto entre Fassi y la AFA viene escalando desde hace tiempo, especialmente tras la derrota de Talleres ante Boca en la Copa Argentina, donde el arbitraje de Andrés Merlos fue duramente criticado por el presidente del club cordobés. En esa ocasión, el cuerpo arbitral no advirtió que la pelota había salido por completo de la cancha en la previa del gol del empate del "Xeneize", que finalmente se impuso en la tanda de penales. Finalizado el encuentro, el presidente de la "T" tuvo un cruce con Merlos en la zona de los vestuarios y las versiones son contrapuestas: mientras que el dirigente reveló que recibió un golpe de puño, el referí, por su parte, aseguró que dos custodios ingresaron a su vestuario con armas de fuego.

Después de la final, Fassi realizó una conferencia de prensa en la que dirigió munición pesada contra Tapia y la AFA. Semanas después, cuando la lista del "Chiqui" fue la única que se presentó antes del plazo máximo para las próximas elecciones (lo que le aseguraba la reelección), el empresario denunció ante la IGJ en un intento de suspender la asamblea. Estos continuos roces culminaron con su sanción, la cual según anticiparon desde Talleres será apelada.

Andrés Fassi realizó una conferencia de prensa tras la polémica derrota frente a Boca en la que apuntó directamente contra Tapia y la AFA.

La mano derecha de Chiqui Tapia fulminó a Milei y a Fassi: "Combate"

Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia y tesorero de la AFA, fulminó a Javier Milei y a Andrés Fassi. El dirigente retomó la batalla entre ambos bandos con el trasfondo de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol argentino y destrozó tanto al presidente de la Nación como al titular de Talleres de Córdoba.

A través del perfil oficial de X (ex Twitter), el rosarino que es el "brazo político" del mandamás de la Asociación lapidó a pura ironía al líder de La Libertad Avanza y a su socio en la AFA. Para evitar problemas legales no los mencionó con nombre y apellido, aunque claramente apuntó contra ellos una vez más.

Luego de la reunión entre el presidente de la Nación y el titular de Talleres de Córdoba, en medio del claro intento de implementar las SAD en el fútbol argentino, el tesorero de la entidad madre publicó un video en el que el empresario de "La T" arremetía contra Tapia en una conferencia de prensa. "¿Sabés qué? No tengas miedo, que no voy a ser presidente de la AFA", dijo en aquel entonces Fassi. Con el posteo de la grabación de ese momento, Toviggino escribió, en una clara referencia a Milei aunque sin nombrarlo explícitamente: "Les presento un combate pactado a dos round. ´Digamos´, tipo amateur. ´O sea´, esta película ya la vimos, disimulen!! Muy evidente el autor intelectual (M). Del autor material (´Falsi´) nos ocupamos finalizado el combate. Los dejo, me acaban de invitar a comer tallarines!! Afuera!".