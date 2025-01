El nuevo desafío de la AFA al Gobierno tras la polémica por el Sudamericano Sub 20: "Jugará" El nuevo desafío de la AFA al Gobierno tras la polémica por el Sudamericano Sub 20: "Jugará". La AFA ratificó que la Selección Argentina Sub 20 jugará el Sudamericano en Venezuela.

08 de enero, 2025 | 23.31 La AFA desafió nuevamente al Gobierno de Javier Milei y aseguró que la Selección Argentina jugará el Sudamericana Sub 20 en Venezuela. La Asociación del Fútbol Argentino desafió nuevamente al Gobierno de Javier Milei y ratificó que la Selección Argentina jugará el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Venezuela a partir del 23 de enero. El organismo presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia confirmó que asistirá al certamen luego de los comentarios de Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, quien puso en duda la participación de la 'Albiceleste' alegando que "a los chicos los pueden secuestrar", en referencia a Nahuel Agustín Gallo, el gendarme detenido acusado por Nicolás Maduro de "intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez". El encargado de comunicar la decisión de la AFA fue Nicolás Novello, jefe de prensa del ente que regula el fútbol argentino. "Argentina jugará el Sudamericano Sub 20", fue el breve mensaje que publicó Novello en su cuenta de X (antes Twitter). Unos minutos después, agregó en una respuesta al tuit: "Ah, y en la sede designada por Conmebol, en este caso: Venezuela". Bullrich no quiere que la Sub 20 viaje a Venezuela: "Los pueden secuestrar" La Selección Argentina Sub 20 puede perderse el Sudamericano en enero del 2025 en Venezuela por lo que dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Javier Milei. De manera insólita y hasta ridícula, la funcionaria, de 68 años, amenazó con que la delegación comandada por Diego Placente no vaya a disputar el mencionado certamen porque "a los chicos los pueden secuestrar...", tras el conflicto que se generó por el gendarme detenido en aquel país. “Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar, la Conmebol tendrá que pensarlo o tendrán que cambiar de sede, no sé”, comenzó diciendo Bullrich en diálogo con periodistas venezolanos. "¿Qué diferencia puede haber entre tener un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ´No, Argentina mandó como jugador de fútbol a uno que fue policía´... Y a ese lo agarran, entonces es un riesgo", insistió. El gendarme Nahuel Gallo permanece detenido en Venezuela; el Gobierno argentino exige su liberación inmediata. Fixture de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20 La Selección Argentina tendrá un desafío importante desde el inicio del torneo, enfrentando a grandes equipos en la fase de grupos. Este es el cronograma completo de sus partidos: Fecha 1: Argentina vs. Brasil – Viernes 24 de enero a las 20.30 – Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia.

Libre. Fecha 5: Argentina vs. Ecuador – Sábado 1° de febrero a las 18 – Estadio Metropolitano de Lara, Cabudare. Los horarios están adaptados al huso horario de Argentina. En caso de avanzar al Hexagonal Final, el equipo jugará en el estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas. MÁS INFO Selección Argentina Sudamericano Sub 20: días y horarios de la Selección Argentina Así es la clasificación al Mundial Sub-20 de Chile El sorteo de la primera fase del Torneo Sudamericano de Venezuela 2025 se realizó el pasado 6 de diciembre en Asunción, donde la Selección Argentina quedó en el Grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Para superar esta fase inicial, el equipo de Diego Placente deberá terminar entre los tres mejores del grupo, lo que le permitirá meterse en el hexagonal final, donde nuevamente se enfrentarán todos contra todos en cinco fechas y los cuatro primeros ganarán su pasaje al Mundial Sun-20 de Chile 2025. TWITTER

