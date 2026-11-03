La convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos que la Selección Argentina disputará ante Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre dejó varias ausencias importantes. La principal sorpresa es la de Rodrigo De Paul, uno de los referentes del ciclo y habitual integrante del mediocampo 'albiceleste'. Sin embargo, no es el único futbolista de peso que quedó afuera de la nómina: Giovani Lo Celso, Nicolás González, Lautaro Martínez, Cristian Romero y Leandro Paredes tampoco estarán presentes en esta doble jornada.

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Los motivos de estas bajas son variados: mientras algunos jugadores no fueron incluidos como parte del proceso de renovación que atraviesa el seleccionado después del Mundial 2026 y el retiro de Lionel Messi, otros quedaron al margen por problemas físicos. En su lugar, otros jóvenes futbolistas como Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Ezequiel Fernández y Máximo Perrone tendrán la posibilidad de sumar minutos en el combinado nacional y ser seguidos de cerca por el entrenador.

Quiénes son los principales ausentes en la convocatoria de Scaloni para los amistosos de noviembre

Rodrigo De Paul

La ausencia del mediocampista del Inter Miami es una de las novedades más llamativas de la nómina de Scaloni. El 'Motorcito' fue uno de los futbolistas más importantes para el entrenador durante los últimos años y se convirtió en una pieza fundamental del equipo campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América en 2021 y 2024. A pesar de esto, y de estar presente en la última tanda de amistosos que jugó Argentina, en esta ocasión no fue convocado.

Giovani Lo Celso

El volante del Real Betis tampoco apareció entre los convocados para la próxima fecha FIFA. Si bien se trata de otro futbolista con amplio recorrido en el ciclo de Scaloni y una alternativa importante en el mediocampo de la Selección, en esta ocasión no jugará la doble fecha de amistosos. Aunque no hay confirmación al respecto, se puede especular que tanto él y De Paul no están para darle su lugar a nuevos jugadores, que buscarán sumar rodaje con el combinado.

Luego de decir presente en el amistoso ante Benín durante la despedida de Lionel Messi, el volante del Real Betis quedó afuera de la convocatoria para los amistosos de noviembre.

Nicolás González

El extremo del Atlético de Madrid, pieza predilecta del DT en los últimos años, tampoco estará disponible para los amistosos de noviembre. Al igual que Lo Celso y De Paul, su ausencia posiblemente esté vinculada con decisiones tácticas y con la necesidad de probar nuevas variantes en el equipo de cara a esta nueva etapa que enfrentará el seleccionado.

Lautaro Martínez

El 'Toro' es uno de los futbolistas afectados por cuestiones físicas. El delantero del Inter de Milán atraviesa una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, una lesión que le impedirá estar presente en los encuentros ante Uruguay y Costa Rica. De todas maneras, existe la posibilidad de que sea revisado por el cuerpo médico de la Selección y acompañe al plantel durante esta doble jornada.

Cristian Romero

El 'Cuti' tampoco podrá integrar la convocatoria debido a una distensión en uno de sus aductores. El defensor del 'Colchonero' es otro de los referentes del equipo que quedará al margen de los compromisos de noviembre por una lesión muscular al igual que Lautaro Martínez; él también podría ser evaluado por el cuerpo médico del seleccionado durante esos días.

Leandro Paredes

El mediocampista de Boca Juniors, al igual que en los últimos amistosos, es otro de los nombres importantes que no aparecen en la lista de Scaloni. Su ausencia puede explicarse porque el 'Xeneize' debe afrontar compromisos importantes en los próximos días: el 13 jugará contra Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, y el 21 disputará contra Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana.

La lista completa de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea FC).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate).

Román Vega (FC Zenit).

Aarón Anselmino (Chelsea FC).

Leonardo Balerdi (AS Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como 1907).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea FC).

Alexis Mac Allister (Liverpool FC).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (AS Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros