La tenista china Peng niega haber denunciado una agresión sexual

La tenista china Peng Shuai ha negado que haya acusado a nadie de agresión sexual y ha añadido que ella misma ha borrado su publicación en las redes sociales en noviembre, en la que parecía hacer tal afirmación.

El bienestar de Peng, tres veces olímpica, se convirtió en un asunto de preocupación mundial cuando pareció indicar en las redes sociales que un antiguo viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, la había agredido sexualmente en el pasado.

En una entrevista con el periódico francés L'Équipe en un hotel de Pekín, Peng negó haber hecho tales acusaciones.

"En el texto que pudimos ver en Europa, acusabas a alguien de agresión sexual. ¿Qué has escrito realmente? No lo entendemos", se preguntaba el periódico.

"¿Agresión sexual? Nunca he dicho que nadie me haya agredido sexualmente de ninguna manera", dijo Peng, sin dar más detalles.

En su post, ahora borrado, en el Twitter chino Weibo, Peng había escrito "¿por qué me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones contigo?", aunque también describió la relación con Zhang como una relación intermitente que también fue consentida.

La publicación llevó a la Asociación de Tenis Femenino a suspender los torneos en China y provocó una protesta internacional sobre su seguridad.

El debate sobre el escándalo ha sido censurado en el ciberespacio chino, sobre el que las autoridades ejercen un férreo control, y las búsquedas del nombre de Peng en Weibo siguen sin mostrar resultados recientes.

Peng no ha actualizado su cuenta de Weibo desde que se eliminó la publicación.

UN "GRAN MALENTENDIDO"

Preguntado por Reuters el lunes sobre la entrevista, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que era Peng quien debía comunicar su situación.

"Dijimos lo que teníamos que decir, la comunicación depende de ella, es su vida, es su historia y por eso la comunicación depende de ella", dijo Bach, que cenó con Peng en Pekín el sábado.

Peng declaró al periódico francés que su publicación en las redes sociales había provocado un "gran malentendido", repitiendo los comentarios que un medio de comunicación de Singapur publicó en diciembre, y que no quería "más revuelo mediático" al respecto.

"Me gustaría decir que los sentimientos, el deporte y la política son tres cosas muy distintas. Los problemas de mi vida amorosa, mi vida personal, no deben mezclarse con el deporte y la política", dijo.

"Y el deporte no debe politizarse, porque cuando eso ocurre, la mayoría de las veces significa dar la espalda al espíritu olímpico y va en contra de la voluntad del mundo del deporte y de los atletas".

La entrevista se realizó en chino y fue traducida al inglés por un representante olímpico chino durante la misma, así como por un intérprete residente en París, según el periódico.

Las preguntas se enviaron por adelantado y el periódico aceptó publicar las respuestas de Peng sin comentarios, dijo.

Peng, fotografiada con un chándal rojo con los caracteres de China, también trató de disipar los temores sobre su seguridad, diciendo que su vida desde noviembre no había sido "nada especial". Negó que hubiera "desaparecido" tras el furor que causó el hecho de que no se la viera en público durante semanas.

También dijo que no había sido consciente de las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional, como el uso de la etiqueta #WhereIsPengShuai en las redes sociales por parte de algunas de las mejores tenistas del mundo, como Serena Williams y Naomi Osaka, ya que no veía muchas noticias de los medios de comunicación extranjeros y no podía leer en inglés.

La WTA, que dijo en diciembre que las apariciones de Peng no respondían a su preocupación por su bienestar, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre sus últimas declaraciones.

En un comunicado el lunes, el COI dijo que Peng asistiría a varios eventos olímpicos. También tiene previsto viajar a Europa después de la pandemia y visitar la sede del COI en Suiza, añadió.

Peng también dijo que una lesión de rodilla anterior que había requerido varias rondas de cirugía y su edad hacían improbable que volviera a competir profesionalmente.

Con información de Reuters