Tomás Carlovich conmocionó a todo el país, más allá del deporte. Su recuerdo se enalteció en las últimas horas producto de su lamentable muerte, que fue producto de un violento asalto en el que lo golpearon salvajemente para robarle su bicicleta. De hecho, en las redes sociales se rememoró un video en el que el 'Trinche' confesó uno de sus últimos deseos en vida y por el que llegó a llorar frente a las cámaras de TV.

"¿Qué daría por volver a tener veinte años?", le consultaron en el Informe Robinson de Movistar+ (canal de la televisión española). "¡No me digas eso que me pongo mal, viste. Me pongo loco. Me quisiera disfrazar de nuevo de jugador, para entrar a una cancha. Me vuelvo loco", sentenció Carlovich.

"Esta noche juega el 'Trinche'", agregó el entrevistador, quien inmediatamente generó la emoción del ex deportista. El mismo no pudo continuar con su relato y lloró delante de la cámara.

"No queda huella filmada de su juego, nada que respalde el relato de los afortunados que lo vieron. O sí, queda lo más hermoso. La amalgama de recuerdos y sentimientos, la memoria de aquellos empeñados en festejar una hermosa leyenda de fútbol", cerró el Informe Robinson, dándole una conclusión aún más emotiva a la historia de este futbolista que supo cautivar a personalidades destacadas del deporte nacional.