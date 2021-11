Maratón Mar del Plata: atleta sufrió un paro cardíaco cerca de la meta

El director del SAME tuvo que actuar de manera inmediata ante la situación que ocurrió.

Este domingo se corrió el medio maratón de Mar del Plata de la que participaron siete mil inscriptos. La jornada se vio empañada cuando uno de los competidores de 56 años sufrió un paro cardíaco a pocos metros de la llegada. El director del SAME local, Juan Di Matteo, le practicó maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y le salvó la vida.

Se vivieron minutos de mucha tensión en las calles de la ciudad balnearia donde se desarrollaba el evento. Los mismos corredores que llegaban a la meta detenían su marcha para observar cómo le salvaban la vida a una persona tendida en el asfalto. La situación se calmó cuando lograron que recuperara el pulso y llegó la ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende, donde se encuentra internado.

El médico que lo atendió en el momento es especialista en terapia intensiva y emergencias. “Cuando escuché el grito de auxilio, que pedían médico, corrí de inmediato a socorrerlo y me encontré con este hombre que estaba en una muerte súbita. El paciente revirtió en la calle su paro, volvió a tener pulso y respirar, aunque su estado de consciencia no era pleno”, relató Di Matteo que tiene 24 años de experiencia profesional y es director del SAME de Mar del Plata desde 2019. El portal 0223 de la Ciudad de Mar del Plata logró captar las imágenes.

El municipio de Mar del Plata había previsto para garantizar la seguridad de los siete mil participantes del medio maratón: cinco ambulancias, 16 motos con socorristas con desfibrilador externo que recorrieron el circuito, 60 socorristas, de las cuales la mitad eran de la Cruz Roja; además de una carpa y un gazebo de primeros auxilios, un puesto de coordinación de emergencias y otros siete de hidratación a lo largo del recorrido.

El trazado del medio maratón fue diagramado para recorrer por la costa desde el punto de partida y llegada, en la avenida Peralta Ramos frente a Plaza Colón, en sentido Sur hasta la avenida Juan B. Justo y hasta el Norte en avenida Constitución.

El Medio Maratón de Mar del Plata se corrió en distancias de 21, 10 y 5K. La atleta marplatense Florencia Borelli, por sexta vez consecutiva, y Miguel Mazza (Jujuy) fueron los ganadores de la jornada en la mayor distancia. La también atleta de Mar del Plata Mariana Borelli (hermana de Florencia y de Mar del Plata) y Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos) lideraron la carrera intermedia de 10K y en la de 5K los ganadores fueron Emanuel Monge (Bahía Blanca) y Juana Zuberbuhler (Mar del Plata). Por otra parte en la subcategoría “silla de rueda”, ganó el atleta paralímpico Alejandro Maldonado en los 21K.