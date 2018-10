SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una nueva denuncia por violencia de género se suma contra Chano Charpentier, el cantante de Tan Biónica: meses después de que la actriz y sobrina del presidente Mauricio Macri, Naiara Awada, contara los maltratos que sufrió por parte del músico, la cantante Militta Bora reveló que a ella también la sometió a “violencia psicológica” e incluso “física”.

“Con una pareja músico que tuve viví violencia, fue Chano. Yo no me animé a hacer la denuncia porque tengo mucha gente en común de laburo”, contó Bora en diálogo con el programa Chismoses, por Net TV, al recordar su relación de tres meses con Charpentier.

Según relató, la cantante de rock se enamoró de él porque “ponía buena voluntad” y quería curarse” de su adicción a las drogas. “Yo me enganché porque le creí. Cuando yo me iba lloraba y decía ‘por favor, necesito ayuda, no me dejes, yo me voy a curar’ y a mí me partía el alma. Me quedaba y seguía creyendo”, sostuvo Bora.

Consultada sobre si en su momento le había dado miedo que la matara, hizo un gesto de duda y lanzó: “A mí y a mi mamá siempre nos decía: ‘Me da miedo que en una discusión vos te caigas y te desnuques’”.

Además, contó que llegó a sentir miedo y que la golpeó. “Cuando apareció una marca en el ojo fue cuando dije ‘esto termina mal, es el límite’. Tengo fotos, pero a la gente no le importa. Me ha pasado de ir con los brazos marcados al cumpleaños de un músico y cruzarme con amigos de él, les conté la situación y era como algo normal”.

“Les pasó a un montón de chicas y lo han salido a decir. Está protegido por la lástima de la droga. Fue violencia psicológica y física lo que yo viví. Él es encantador, pero hay un montón de asesinos que son re simpáticos”, comparó la joven.

Por su parte, recordó que Awada también lo denunció en los medios y contó que sufrió amenazas del cantante. “Yo iba a hacer la denuncia y recibí amenazas de él. Él me decía ‘andá a hacer la denuncia, me voy a encargar que nunca más vuelvas a laburar’. Tenía un problema de celos muy grande, de ahí venía la violencia. Me controlaba con una aplicación en el Iphone”, relató.