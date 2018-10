SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La mediática Esmeralda Mitrefue denunciada penalmente por el ex titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, por extorsión y amenazas. El ex funcionario que fue denunciado por ella por acoso sexual derivó en la renuncia de él a esa asociación.

La periodista Mercedes Ninci dio a conocer la noticia en Bendita dando detalles de la denuncia, para la que Cohen Sabban presentará pruebas en la Cámara del Crimen en el día de hoy.

Hasta el momento, Mitre no se da por enterada de momento y en diálogo con el portal Tele Bajo Cero, minimizó la situación: “No tengo idea. Ya aceptó todo lo que hizo, así que no creo que le vaya muy bien. De hecho renunció y pidió disculpas públicas y hasta la institución se disculpó entera públicamente. Pero no tengo idea".