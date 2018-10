Denunciaron por acoso al periodista Martín Ciccioli

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La bailarina Nieves Jaller denunció que el periodista Martín Ciccioli la acosa hace dos años con mensajes a su celular y redes sociales, con pedidos de fotos desnuda y videos.

En diálogo con Radio Urbana, Jaller manifestó no tener "por qué soportar que un tipo, que encima es casado, me envíe mensajes pidiéndome fotos desuda". La bailarina contó que el último video que le envió Ciccioli "era de él agarrándose el miembro y diciendo: ´el periodista más caliente y la que sabe tener sexo´, cuando yo jamás he estado con él, ni cerca porque es un hombre casado".

Nieves Jaller contó que el acoso comenzó hace dos años. "Me hostiga y yo no tengo por qué bancarme" esta situación. Además, describió al periodista como "un enfermo que encima ahora me escribe y me dice ´Feliz día de la madre´. ¡Que se vaya a cagar!".

La bailarina relató que conoció a Ciccioli en 2014. Al principio, el periodista le escribía por la red social Twitter pero luego, contó ella, compartieron un programa por lo que él accedió a su número de teléfono particular. "Me mandaba fotos de su miembro", dijo y contó que ella "le respondía: ´Ja ja sos terrible, dejáme, yo estoy pareja´". Ante eso, Ciccioli respondió que "sigo acá en familia como un dandy´.

Jeller aclaró que no tiene "intenciones de destruir una familia ni a nadie, pero cuando vos hablás con una persona a la que le decís que no y te sigue escribiendo y te manda videos desubicados" la situación es insostenible, "a tal punto que mi mamá tuvo que contestarle para decirle que me deje en paz”.

