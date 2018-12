Denuncian por violanción al hijo de una fiscal

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un joven de 24 años, hijo de una fiscal, fue denunciado de violación por una chica de 22, después que varios vecinos vieron como la tomaba del cuello en el balcón de un departamento del barrio porteño de San Telmo.

Se trata de Rodrigo Eguillior, hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro, quien en medio de una polémica defensa que publicó en una red social dijo que en realidad evitó que la chica se suicide.

Según la denuncia presentada en el Juzgado 48 de Alicia Iermini y la Fiscalía 22, el joven, oriundo de Banfield, intentó tener sexo con la chica sin preservativo.

El hecho, según la joven que es oriunda de Ituzaingo, se produjo el 15 de noviembre en un edificio situado en Independencia y Piedras.

La situación originó una discusión, en el que la joven pidió a su Eguillior, ex relacionista pública de un boliche y residente en Banfield, que la deje retirarse, pero éste le contestó que tenían que esperar un amigo para que le suministre la llave.

Siempre de acuerdo con la presentación y las amigas de la joven, que relataron el caso por las redes sociales, la joven intentó un escape por el balcón del edificio, situación en la que fue tomada por el cuello por Eguillior, quien la introdujo en el departamento y la violó.

Sin embargo, el joven hizo un relato en la que asegura que salvó a la joven de morir, ya que se quería tirar por el balcón, luego de tener sexo con él en reiteradas ocasiones.

"La salvé. Ustedes me están acusando de algo y la policía me decía ‘flaco, vos sos un héroe’. La salvé, la saqué del balcón.

Si yo no estaba ahí, la mina moría", sostuvo el joven en su descargo a través de un video difundido en Instagram.

El relato abunda también en una defensa basada en su propia habilidad para conquistar mujeres, mientras que califica a la denunciante como "enferma psiquiátrica" y "gato".

"Este año estuve con millones de minas y en realidad no tendría que haber hecho eso. Y ahora me estoy con una mina por semana y hasta ahí. Ni siquiera tengo ganas de estar con minas.

Si vos me decís, que soy un pibe rarito que no tiene facha y necesito violarme minas, está bien, pero no soy ese caso de pibe y nunca violé en mi vida a una mina ni le pegué", dice en el posteo, en el que recibe duras críticas.