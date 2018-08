Denuncian que un gremio cercano a Triaca extorsiona a sus trabajadores para que cobren en negro

Trabajadores de la fábrica La Nirva denuncian que desde la empresa que pertenece al Grupo Blend le propusieron cobrar por seis meses la mitad del sueldo en negro bajo la excusa de la crisis que atraviesan debido a que “bajaron un 50% las ventas” de lo que va del 2018. Los operarios advirtieron que la propuesta fue hecha con aval del gremio de Pasteleros, sindicato cercano al ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, y que viajó junto al funcionario a Europa en marzo.

Un audio al que tuvo acceso El Destape, se puede escuchar a uno de los dueños de la empresa Matías Pérez quien mantiene una conversación con la delegada Gabriela Caro (perteneciente a la lista Verde oficialista al gremio), en la cual le plantea que si los trabajadores no aceptan el acuerdo de cobrar por seis meses la mitad del sueldo en negro, podría haber despidos.

“Si mañana no vendemos alfajores, va haber despidos”, le advierte el empresario en la conversación y aclara la crisis que atraviesa la fábrica por “la crisis en la está el país”.

La crisis en la fábrica de alfajores comenzó hace varios meses. En marzo, despidieron a dos trabajadores que “casualmente fueron los que alzaron la voz y los despidieron sin motivo”; y entre junio y julio echaron a 10 trabajadores “con la excusa de que había una reducción de personal”. Y en agosto despidieron a 12 personas de administración que “eran los que pasan la información a los trabajadores de que no había una crisis en la empresa sino que había mucha demanda”.

Ante esta situación, la lista Celeste y Blanca denunció la complicidad del gremio con el amedrentamiento que sufren los trabajadores de La Nirva. “No aceptamos el ofrecimiento que nos hizo la empresa y siguieron sin pagarnos los sueldos, nos pagan cuando quieren, en cuotas y no depositan la plata porque dicen que tienen las cuentas embargadas. En estas últimas dos quincenas nos pagaron en mano y no nos dan un recibo. Ahora la planta está parada porque no compraron la materia prima porque le deben a todos los proveedores”, detalló la operaria Alba Valenzuela en diálogo con este medio.

“No hay una crisis en el sector. La Nirva trabajaba al 100%, tenía mucha gente contratada más que efectiva para hacer producción pero desde que el Grupo Blend compró la fábrica, después de cinco meses comenzó a disminuir el trabajo. Había temporadas en las que trabajábamos a full y otras que había una baja de la producción. Sabíamos por administración que había muchos pedidos y que entraba mucha plata pero trabajamos menos cantidad”, advirtió la trabajadora.

Se puede escuchar en otro audio al cual tuvo acceso El Destape que la delegada de la lista oficialista les explica a los trabajadores que “el acuerdo ministerial por riesgo de empresa plantea que durante esos seis meses en el recibo le va a figurar la mitad del sueldo pero les tiene que seguir pagando el sueldo completo”. Los trabajadores se opusieron rotundamente a esto.

El acuerdo no es ajeno a la relación que mantiene el gremio de Pasteleros que conduce Luis Hlebowicz, uno de los gremialistas que viajó a Europa con Triaca junto a otros once sindicalistas.

Según había publicado La Nación en marzo, entre el ministros y los dirigentes gremiales los une un rosario de acuerdos secretos con patrones comunes: paritarias en línea con la pauta salarial que trazó el Gobierno; tratos para detener el avance de focos opositores en los gremios, especialmente los vinculados a la izquierda, y la determinación de enfrentar a Hugo Moyano en las pulseadas por el encuadre sindical de diferentes rubros.

Fuentes confidenciales cercanas a la empresa, en tanto, reiteraron a este medio que “la fábrica está sufriendo una crisis por el contexto de país y por la transformación que se está llevando adelante” pero no pudieron negar cuando fueron consultados por la propuesta ilegal que le realizaron a los trabajadores, sino que solo se desentendieron del audio en cuestión.

“Los sueldos se pagan 100% en blanco, la fábrica es auditada por el sindicato permanentemente”, advirtió una voz cercana a las autoridades del Grupo Blend y le atribuyeron esta situación a “un problema sindical que nada tiene que ver con la empresa”.

Y aclararon: “Todo lo que se le propuso en su momento a los empleados estaba basado sobre un acuerdo preventivo de empresa en crisis que confirmó y presentó el sindicato y se presentó al Ministerio de Trabajo”.

Embed Un mes atrás, Gabriela Caro, delegada de La Nirva y empleada del Sindicato de Pasteleros le dice a los trabajadores; aceptan cobrar mitad del salario en negro o empiezan los despidos. El lunes despidieron a 5.@LuisAutalan @marianoemartin @sipreba @odonnellmaria @arielgmaciel pic.twitter.com/mxN4ELYQ9k — Celeste y Blanca Pasteleros (@PastelerosBsAs) 4 de julio de 2018

Asimismo, apuntaron que “la crisis que atraviesa la empresa hizo que bajaran un 50% las ventas este año y se está modificando todo lo que son circuitos con nuevos productos para que sea más eficiente en las compras” y pusieron como ejemplo que “se hace un esfuerzo para mantener la dotación de 500 mil cajas por mes y solo se vendió 100 mil”.

Mientras los trabajadores no saben cuándo cobrarán su sueldo y aguinaldo, la empresa se escuda en una profunda crisis de la que no encuentran una salida y corre el foco a la interna gremial que vive el sindicato de Pasteleros.