Denuncian maltrato infantil en un jardín de Avellaneda: los impactantes audios

“Luca, dejate de joder. No me importa. La tocás y te rompo los huesos”, se escucha en uno de los audios que publicaron madres y padres de los chicos que asisten al jardín maternal “Jesús Niño”, de Avellaneda, que funciona en una parroquia. Con las grabaciones, denunciaron el maltrato infantil que ejercen las maestras sobre sus hijos e hijas.

Una mamá advirtió que su hijo, desde hace un tiempo, volvía a su casa del jardín con un cambio de actitud, y decidió poner un micrófono entre su ropa para poder escuchar qué sucede cuando el nene está en manos de sus maestras. El resultado fue un impactante audio de 5 horas en el que se escucha cómo las mujeres gritan y los retan con dureza mientras los chicos lloran.

Maltrato infantil en un jardín de Avellaneda

“Basta de sacártela”, dice una de las docentes en referencia a la zapatilla de una de las nenas. “Que se las ponga la vieja. Ya estoy podrida que me vean la cara de pelotuda todo el tiempo. ¿Cuántas veces te pusiste las zapatillas hoy? No puedo estar atrás de la piba porque no les enseñan una mínima norma”, se escucha. En otro momento también dicen “dormite porque se te pudre”.

Maltrato infantil en un jardín de Avellaneda2

Además, según publica Crónica, también se denunció que a los chicos les hacían comer su propio vómito y que les tiraban comida en el pelo si lloraban. "Mi nieta bajó de peso: tuvo dos meses con diarrea y vómitos y no quería comer porque le pegaban en el jardín para que lo hiciera. Le llenaban el pelo de comida, un horror” aseguró a ese medio la abuela de una nena del jardín.

Las tres maestras Cecilia Martínez, Susana Salomón y Romina Díaz, en tanto, ya fueron apartadas de su cargo, mientras que los padres y madres todavía no recibieron respuestas de las autoridades del jardín, que por esta semana se encuentra cerrado.

