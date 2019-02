Denuncian a Macri, Bullrich, Stornelli y Carrió por escuchas ilegales a presos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la diputada de Cambiemos Elisa Carrió fueron denunciados por realizar escuchas ilegales a presos que luego fueron difundidas en medios de comunicación oficialistas. La legisladora utilizó las conversaciones para acusar que "presos k montaron una operación" contra el fiscal Carlos Stornelli, quien fue acusado de extorsionar a empresarios en "la causa de los supuestos Cuadernos" del chofer Oscar Centeno.

Las acusaciones son por los delitos contra la integridad, la libertad individual, la administración pública y la violación de los datos personales.

La denuncia -que también acusa al fiscal Stornelli, a la legisladora Paula Oliveto y a la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic- fue presentada luego de que el ex embajador argentino en el Vaticano alertara que eran escuchadas las conversaciones de los presos en el módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde están detenidos el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

“La estructura del poder ejecutivo sigue una estructura piramidal. La escucha que puede hacer el Servicio Penitenciario responde a la ministro Bullrich y al Presidente que tienen responsabilidad por acción u omisión”, explicó a El Destape Humerto Prospero, el abogado que presentó la denuncia ante el Juzgado Federal Crimal y Correccional N 2.

objeto.jpg

La acusación, además, acusa como agravante el hecho de que se hayan publicado las conversaciones íntimas de los presos en medios como el diario Clarín que lo hizo en la nota firmada por Nicolás Wiñaski y que hoy fue desmentida por el propio Eduardo Valdés, quien manifestó que la conversación que mantuvo con Schiavi era acerca de otro tema.

El abogado además recordó que el 10 de febrero formuló un "habeas corpus colectivo" en calidad de letrado defensor de internos alojados en el módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza" lo cual hizo que tome conocimiento a través del programa de radio conducido por Eduardo Valdes, "de que se encontraban siendo grabadas todas las comunicados de los detenidos en dicho módulo".

LEER MÁS: Valdes desnudó la operación de Clarín por Stornelli y reveló de qué habló con Schiavi

Carrió junto a Oliveto y Zuvic hicieron el viernes pasado una denuncia ante Franco Picardi, fiscal de turno en Comodoro Py para denunciar que la acusación contra el fiscal Stornelli fue realizada por los ex funcionarios kirchneristas que están presos.

“Aparece todo un montaje en defensa de un fiscal y acusan a la gente que está detenida que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Lo que importa es correr el eje de la discusión para sacar a Stornelli del escándalo. Esto es espionaje político, esto es no tener en cuenta el estado de derecho”, advirtió Prospero.

También, la acusación exige que "se investigue la participación de las Fuerzas de Seguridad de la Policía Federal, teniendo en cuenta, las vinculaciones con la formalización de las escuchas".

Embed

LEER MÁS: Las coimas de Stornelli: los documentos que desarman la defensa de Carrió y Clarín