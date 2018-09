Denuncian faltantes en la mitad de los productos de Precios Cuidados

Entre otras cosas, en las góndolas falta yerba, café, galletitas y mermeladas. Además, están mal señalizados o no tienen carteles.

A poco más de una semana del lanzamiento de los nuevos Precios Cuidadosante la creciente crisis económica y la disparada del dólar y la inflación, la mitad de los productos no están presentes en las góndolas de los supermercados. Incluso, aquellos que sí están disponibles para el público no están bien señalizados o directamente no tienen los carteles que indican que son parte de Precios Cuidados.

El medio económico Ámbito Financiero realizó una recorrida por varios supermercados para comprobar la denuncia que en estos días vienen haciendo las organizaciones de defensa al consumidor respecto a que sólo pueden encontrarse la mitad de los 550 artículos del listado. De esta manera, comprobaron faltantes en yerba, galletitas, mermeladas y café.

Además, descubrieron que “es difícil encontrar los carteles que anuncian el programa de Precios Cuidados, debido a que en la mayoría de los casos están en los últimos estantes o en las puntas de las góndolas”.

"Es común ver que los supermercados anuncian un producto como Precio Cuidado pero en su lugar ponen otro, son publicidades engañosas", advirtió a dicho medio el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino.

Desde la Secretaría de Comercio Interior, en respuesta a esto, aseguraron que todavía no hay hechas denuncias por productos faltantes y justificaron que "hay que darles tiempo a los hipermercados para que se reacomoden".

"El cronograma se viene cumpliendo, los productos básicos como el pan y la leche en general están. No hay denuncias por desabastecimiento", afirmaron desde la Secretaría, y defendieron que el desabastecimiento puede deberse a una cuestión de reposición. "Son productos con una alta rotación", indicaron.

En tanto, el listado de Precios Cuidados ya tiene varias falencias de por sí misma, más allá estas fallas en el abastecimiento: mientras que hay una gran variedad de oferta en productos de higiene personal, bebidas alcohólicas o lámparas led, por ejemplo, sólo se ofrecen dos cortes de carne --picada y espinazo-- y, en el caso de frutas y verduras, únicamente manzana y papa, con lo cual no se garantiza la posibilidad de tener una dieta balanceada a bajos costos.

Además, según analizó El Destape, también hay varios artículos cuyos precios figuran más caros en el listado de este programa gubernamental que lo que hoy se está vendiendo en algunos de los hipermercados más grandes del país, tales como diferentes marcas de productos lácteos, latas de tomate o jabón líquido.

