El reconocido cantante de Jóvenes Gorriones, Francisco Bochatón, estuvo como invitado en el programa Alza tu voz por radio EQ y después de la entrevista se propasó con una de las chicas que estaba invitada en el programa. Desde la producción, difundieron el caso y condenaron la actitud del músico.

Bochatón tocó, conversó, cumplió con la consigna radial, pero poco después traspasó los límites y comenzó a piropear en vivo a una "amiga de la casa", tal y como definen a Karen los conductores y productores del programa.

El hecho fue difundido por la gente de Alza tu voz a través de la página de Facebook. Según relatan, todo comenzó cuando el cantante comenzó diciéndole que era muy linda, que se había enamorado y que quería casarse con ella. Hasta ahí pensaron que era una broma y todos rieron.

Luego, ya fuera del micrófono insistió, se acercó físicamente y hasta le encajó un beso sin consentimiento. Le decía "mi amor" intentando abrazarla. La joven cansada del acoso, comenzó a cuestionarlo delante de todos y el músico, automáticamente, la amenazó con acciones legales.

“Las lágrimas de Karen no tenían por qué existir. Tocar la guitarra no da derecho a nada vieja. Si una piba dice NO es NO. ¿Por qué esto? ¿Qué derecho tenés?”, cuestionaron desde la radio que salieron en defensa de la joven.

Públicamente el músico no salió a pedir disculpas ni dar explicaciones, pero desde la radio contaron que Bochatón que comunicó con ellos para "pedir perdón" y pidió hablar con la joven.