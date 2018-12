Denuncian por acoso al productor de la novela en la que Darthés acosó a 'Calu' Rivero

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El mundo del espectáculo continúa conmocionado por la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación y cada vez surgen más denuncias de acoso. Ahora, el apuntado es el productor Enrique 'Quique' Estevanez.

El productor de Dulce Amor, la novela en la que Darthés acosó a 'Calu' Rivero, fue denunciado por la actriz Ximena Rijel a través de las redes sociales.

“Cuando vi la denuncia de Thelma, sentí mucha angustia, tristeza. Hace varios años tuve una experiencia desagradable con un representante que se encargó de ensuciarme gratuitamente por todos lados para que no me llamen para trabajar", reveló. Y recordó: "Cuando fui a Asociación Argentina de Actores me dijeron que no me convenía defenderme, que me iba a perjudicar más".

La actriz comentó que el lamentable episodio sucedió mientras trabajaba en Dulce Amor, donde hizo el papel de una ex novia de Sebastián Estevanez. "Habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estevanez, y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba", denunció.

"Después de estos episodios, no trabaje más. Después de eso todo me costo mucho más. Siempre tuve claro que no me engañaría a mi misma por obtener un trabajo”, enfatizó.

Rijel resaltó que le parece "bien que el tema Darthés haya abierto la puerta y que abra el camino a otras cosas que pasan y de las que no se hablan" y preguntó: "Si Darthés, tenía tanto poder como actor como para sacar a una actriz de una novela, ¿por qué no hablan del productor de esa novela?".

"Todos sabemos como se manejaba, qué le pedía a las actrices para darles un papel. Lo bueno de que se hable de estas cosas es que a algunos, se les terminó la impunidad“, sentenció.