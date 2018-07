Un nuevo juez completó el Tribunal Oral Federal que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Se trata de Jorge Tassara quien ocupará la vacante del Tribunal Oral Federal 8 donde ya tres jueces se excusaron o bien fueron removidos.

Inicialmente, Nicolás Toselli, juez natural del Tribunal, se excusó por ser yerno del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, que fue testigo en la causa, y en su lugar se lo nombró a José Michillini.

Pero luego por pedido de familiares de víctimas del atentado a la AMIA fue recusada y apartada la jueza Sabrina Namer, porque ella se había desempeñado en la Unidad fiscal especializada que investiga el atentado.

En lugar de Namer fue reemplazado con la designación por sorteo del juez Fernando Canero, pero en los últimos días este se excusó por exceso de trabajo, y ahora sí en su reemplazo fue designado Tassara.

En el caso están acusados además de la ex presidenta; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el ex canciller Héctor Timerman; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis D´Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.