El ex canciller Héctor Timerman se encontraba preparado en su domicilio para brindar declaración por la denuncia de Alberto Nisman sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, cuando el Tribunal decidió suspender el proceso por una insólita razón: no habían llevado micrófonos al domicilio.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF) representado por los jueces Gabriela López Íñiguez y José Michilini, que decidieron pasar a otro cuarto intermedio a raíz de una serie de desperfectos técnicos.

Fue Alejandro Rúa, abogado de Timerman, quien solicitó la suspensión: "Él quiere hablar y así no se puede, estuve conteniendo la situación porque él quiere hablar y representa mucho esfuerzo para él". El equipo que asistió al domicilio del ex funcionario no había llevado ni micrófonos ambiente, ni un corbatero.

El Tribunal, junto al fiscal del juicio Marcelo Colombo, se trasladarán hacia el domicilio de Timerman para realizar la indagatoria desde allí. El tratamiento, que comenzará a las 13.30, se podrá seguir en la Sala B de la Planta Baja de los Tribunales de Comodoro Py por videoconferencia.