Del moro se despidió de Intratables y confesó un dramático momento que vivió en su entrevista con Macri

En su último programa al frente de Intratables, Santiago Del Moro reveló que minutos antes de entrevistar al presidente Mauricio Macri se enteró que su pareja había perdido un embarazo.

Luego de cinco años al frente del escandaloso ciclo que farandulizó la política, Del Moro se despidió de América con una entrevista que le realizaron sus propios compañeros y los invitados.

Allí habló sobre la entrevista que le realizó a Macri y dio a conocer el dramático momento que tuvo que atravesar a la par.

"Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también: lo bueno y lo malo. Me emociono, quiero ser fuerte pero ese día… Era un embarazo muy reciente, de poquitas semanas. Se fue a hacer la primera ecografía y yo me iba llorando a hacer la nota", afirmó.

Y recordó: "Me llamó y las cosas que se me pasaban por la cabeza… Porque me habían elegido para hacer esa nota. Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros y de la gente puesta en eso así que llegué a Olivos en esa circunstancia. Me dije que soy un profesional y la hice. Fue un momento muy doloroso"

Visiblemente emocionado, el conductora sostuvo que antes de realizar el último programa se le "cayeron un par de lágrimas". "Me dije: 'Hace cuánto que no lloro, la p… madre'. Estoy terminando un ciclo como lo empecé: bien", concluyó.