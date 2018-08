Del Moro reveló el motivo por el que Levinas dejó Intratables

Santiago Del Moro, conductor del ciclo Intratables, explicó las razones que llevaron a la producción del programa a separar al periodista Gabriel Levinas a fines de junio, un hecho que estuvo rodeado de rumores ante la poca y clara información.

"Un muchacho me dijo que estaban reestructurando o algo así, nada concreto ni claro. A su vez, me contó que él no sabía mucho, en realidad. Le dijeron que me avise", narró el conductor, en diálogo con El show del espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por radio UrbanaBA.

Y explicó: "No es que se fue, va rotando constantemente el panel. Hace seis años que el programa está al aire y muchos se fueron y volvieron. Creo que en cualquier momento va a volver. No son salidas. Los contratos se vencen".

"Intratables es de otra manera. Es un programa grande con mucha gente. Es más, yo tengo contacto con un productor que me dice los temas del día y a veces llego al piso sin saber quién va a estar en el panel. Es rotativo, cambia todo el tiempo", se sinceró.