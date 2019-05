El drama de los créditos UVA llegó al piso de Involucradoscon dos personas que aseguraron sentirse "estafados" por el gobierno y generó la empatía de todo el programa, con excepción de la periodista ultraoficialista Débora Plager, que recibió el enojo de sus propios colegas tras su insólita defensa al gobierno.

"La engañaron, porque no se puede tener créditos en un país con 50% de inflación. Es imposible. No le podemos echar la culpa a las víctimas. A ella le mintió el gobierno diciendole que se iba a estabilizar la situación, y los bancos diciéndole que era pagable", defendió Pablo Duggan.

Ante el argumento de su colega, Débora Plager arremetió: "No la engañaron, vos sos abogado Pablo. Que no lo tome. ¿O vos tomaste un crédito UVA?", y agregó: "Pero no los obligaron a pedir esos créditos".

Karla Soliz fue una de las víctimas que narro su triste realidad gracias a las mentiras del gobierno: "No tengo nada en la heladera. Todas las mañanas compro un litro de leche y pan. No quiero decir lo que almuerzo porque me da vergüenza".

"Gano 25 mil pesos. El banco me estaba cobrando el 30% de mis ingresos, y ahora más de 50%. Me saca 14 mil pesos. Cuando empecé, en junio el año pasado, era 8 mil esos. Para no perder mi casa tengo que trabajar 15 horas al día, de lunes a lunes", describió.