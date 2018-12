El diputado nacional que lleva 410 días preso manifestó que no tiene rencor y se siente contenido por los compañeros que lo visitan. "Tenemos que juntarnos", habló acerca de la Unidad.

De Vido: "Vamos a volver si no nos dejamos cegar por el odio"

El ex ministro de Planificación Julio De Vido sostuvo que su esposa Alessandra Minnicelli es su "verdadero sostén" y manifestó que dentro de la cárcel de Marcos Paz discuten sobre política.

"Tengo un gran apoyo de mi mujer, ella es mi primer soldado que me defiende", afirmó De Vido en una entrevista en Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio. El ex funcionario contó que no conocía al dirigente Fernando Esteche con quien entabló una amistad dentro del penal.

"Creo que vamos a volver si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no nos dejamos cegar por el odio o por posicionamientos circunstanciales", afirmó De Vido, quien repudió que dirigentes critiquen a sus propios compañeros políticos.

El diputado nacional, que lleva 410 días preso, manifestó que no tiene resentimiento, porque eso lo dañaría. "Néstor siempre nos decía que para construir poder, siempre había que estar lejos del odio y el rencor", sostuvo.

"Es difícil analizar lo que pasa afuera, porque los medios no siempre analizan objetivamente lo que pasa", afirmó De Vido al hablar sobre la actualidad Argentina.

De Vido además elogió al senador Miguel Ángel Pichetto, por su discurso acerca del voto no positivo de Julio Cobos, su posición sobre el Matrimonio Igualitario y la crítica constante a las prisiones preventivas. "Fue un aliado y hay que verlo así", sostuvo.