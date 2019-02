De Vido se refirió a las pruebas contra Stornelli por extorsionar a empresarios

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex ministro Julio De Vido se refirió al escándalos de los audios que complican al fiscal Carlos Stornelli por extorsionar a empresarios involucrados en la causa de los cuadernos: "Faltaron los bolsos con los dólares nada más. Esta causa es un mamarracho", lanzó. "Jamás he recibido dinero que no me correspondiera", afirmó.

"Evidentemente, Marcelo D'Alessio es un delincuente", dijo el ex ministro de Planificación Julio De Vido en diálogo con Métodos Poco Claros, el programa que se emite por FM La Patriada los viernes de 19 a 21 conducido por Ezequiel Orlando.

"Evidentemente este hombre (Marcelo D'Alessio) es un delincuente más que operador", acusó el ex funcionario. "Faltaron los bolsos con los dólares nada más. Un mamarracho ver al fiscal comiendo medialunas con un operador. Esta causa es un mamarracho solamente justificado por este gobierno impresentable, es una comedia muy mala armada por los multimedios que conducen el país", esgrimió De Vido. "Estoy avergonzado como argentino", sinceró.

"No tengo cuentas en el exterior, ni campos ni nada", resaltó. "Jamás he recibido dinero que no me correspondiera y que no haya sido fruto de mi trabajo. Lamento todo lo que está atravesando mi familia por culpa de la secretaria de la Oficina Anticorrupción (Laura Alonso)", acusó. "Está claro que algunos fueron apretados con que si no declaraban contra De Vido y Cristina iban presos y a otros les pedían coimas", denunció.

"El Poder Judicial está completamente sujeto al Ejecutivo, con complicidad del Legislativo, que es el que tendría que estar controlando", analizó. "La historia va a ser muy dura con el presidente Macri, pero más dura aún con el Poder Legislativo", estimó.

Por el proyecto de ley de extinción de dominio, De Vido afirmó: "es una vergüenza, es confiscar sin sentencia firme y lo hacen como parte de la campaña electoral, igual yo no tengo ningún bien, tengo una autito que me lo secuestró (el juez Julián) Ercolini".

"En las casas se paga el gas más caro que a Chile", cuestionó. "El costo de las tarifas debería pagarse en pesos. No puede ser que el residente argentino paga USD 4,50 el millón de BTU, a Chile se lo venden a USD 4 y a Paolo Rocca se lo pagamos USD 7,50", precisó De Vido.