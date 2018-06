El diputado por el Frente Renovador José De Mendiguren cambió su posición respecto a la despenalización del aborto y expresó su apoyo al proyecto de Ley.

"Reconozco que es un tema que me ha costado mucho. No dormí en toda la noche", manifestó el legislador massista a LN y destacó: “Se avanzó y yo empecé a compartir algunas cosas, como la contención. No es el mejor proyecto, pero es algo... En el mundo, tarde o temprano esto se va a debatir. No podes evitar este debate".

Asimismo, el legislador aclaró que no recibió presiones de grupos religiosos, sino que al revés, él los llamó a sus "sacerdotes amigos".

"Yo los llamé a ellos. Y sigo pensando lo que pensé siempre, pero ante esta clandestinidad, que cuesta tantas vidas, tengo que adoptar esta posición", aseveró De Mendiguren y se emocionó hasta las lágrimas al recordar cómo tomó la decisión: "No pude dormir. Me encerré a rezar”.