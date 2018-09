El economista Agustín D´Attellis alertó que el dólar alcanzará los 42 pesos de acuerdo a un estudio propio realizado con el tipo de cambio real. Además alertó que la crisis económica, que potencia la recesión y la caída del consumo, llevará a una escala de la conflictividad social.

“El gobierno ya no tiene credibilidad, para poder frenar esto tiene que llamar a una gran concertación”, afirmó el economista, quien además afirmó que el gobierno debe conseguir dólares para financiarse de manera urgente.

-El dólar pasó de 31 pesos a principio de semana a 42 como cotizó hoy en algunos bancos. ¿Por qué esta semana?

-Se dieron una serie de factores. Primero tenés problemas estructurales de la economía: el programa financiero ya no tiene dinero y existe un déficit de cuenta corriente superior a los cinco puntos del producto para este año. Si se cuentan, hay 50.000 millones de dólares que no están y que no se alcanzarán con el FMI y el enduedamiento externo. Por otra parte hay errores incomprensibles como el Presidente que generó pánico y que después fue desmentido por el propio FMI.

-¿Qué se puede hacer ante este panorama?

- Hay que tomar un cambio de rumbo de 180 grados. Hay que llamar a una concertación con los principales actores de la economía, obligar a liquidar a los exportadores, frenar el ingreso de bienes de consumo del exterior, regular la fuga de capitales, que llegó a 32.000 millones dólares este año. Hay que fortalecer el mercado interno y evitar que la inflación se dispare por la devaluación. El gobierno por si sólo perdió toda credibilidad, hoy por más que quisiera pegar un golpe de timón ya no tiene credibilidad para hacerlo. Es necesaria una concertación urgente.

-¿A cuánto crees que se va a disparar el dólar?

-El miércoles por la noche dije en programas de televisión que el dólar iba llegar a 41 o 42 pesos y todos se me quedaron mirando. El cálculo surge de tipo de cambio real y que tiene en cuenta el frente externo.

-¿Qué ocurrirá tras la devaluación?

-La economía en recesión impedirá que el gobierno recaude y la tasa del 60 por ciento genera aún más recesión. Esto va a generar graves problemas internos, porque el ajuste ya no se aguanta más. Esto va a causar un aumento de la conflictividad social muy grande.