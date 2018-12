Darthés, en problemas: el testimonio de un actor que desarmó su coartada

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que Juan Darthés esgrimiera una lamentable defensa sobre las acusaciones de violación de Thelma Fardin y culpara a la joven actriz, Juan Guilera realizó una revelación que complica más al actor. Entre otras definiciones, desmintió que haya estado de novio con la actriz en ese momento de la gira.

El joven actor, quien fue novio de Fardin, desactivó la coartada que Darthés expuso minutos antes en una entrevista con Mauro Viale, donde responsabilizó a la actriz de la situación vivida en el hotel de Nicaragua.

En un móvil con Crónica TV, Guilera reveló que recibió un llamado de Darthés antes de que se hiciera pública la denuncia de la colectiva Actrices Argentinas y dio detalles de la extraña conversación que mantuvieron.

“¿Juan Darthés te llamó para usarte en defensa propia en este hecho?”, fue la consulta del movilero. A lo que Guilera respondió: “Difícil poder asegurarlo, todo indica que sí. A mí ya me pareció sospechoso en el momento en que me hace una pregunta bastante crítica, que a mí me llama la atención”.

El protagonista de Millenials contó que Darthés lo contactó desde el teléfono de su hijo, un hecho que le pareció extraño, pero accedió a conversar pensando en que un llamado tras diez años implicaba una propuesta de trabajo.

"Me dijo, 'disculpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo me quedé duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando". apuntó. Y recordó: "Entonces, me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, que en estos diez años no había vuelto a tener contacto con ella".

Además, Darthés le hizo una segunda pregunta que le llamó la atención. "Me preguntó si diez años después me acuerdo que en algún momento le dije a él que Thelma tenía fantasías con él. Yo le dije que no, que yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Thelma. Que era muy raro que pudiera acordarme de algo que hablé con él hace diez años", resaltó. Y añadió: "Básicamente ahí terminó la conversación y me dijo que lo disculpe por meterme en todo este mambo"

Tras esa conversación, el actor se contactó con su ex pareja, ya que consideró que debía contar con esa información. "Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía raro que me haya llamado", indicó. Y agregó: "La sensación que tengo ahora es mi apoyo incondicional y absoluto hacia Thelma. Fue una persona muy importante en mi vida, estoy anonadado y no puedo creer lo que escuché”.