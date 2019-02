SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex funcionario porteño y posible candidato a jefe de Gobierno Darío Lopérfido dio oscuros detalles de los manejos de Horacio Rodríguez Larreta al frente de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, lo acusó de manejar el Estado con "punteros" y "aparatos".

El dirigente, que fue repudiado tras poner en duda la cantidad de desaparecidos y pedir que saquen el mural luminoso de Eva Perón sobre la 9 de Julio, fue entrevistado en El Cronista y confesó que "no le gustó" lo que vio dentro de la gestión Larreta, en donde fue ministro de Cultura. "Vi un decaimiento muy grande en la calidad de la gestión a nivel técnico", enfatizó.

Pero eso no fue todo y agregó: "Una cosa muy marcada de que Larreta trabaja mucho en armar aparatos, usar el Estado para armar aparatos, tener punteros...". "Te dicen "son las reglas de juego de la política argentina", pero yo digo: hasta que alguien diga que hay que cambiarlas. Es como si fuera un gobernador del PJ de algunas provincias", afirmó.

Lopérfido, que sigue viviendo en Alemania, fue muy crítico del estado de la salud en la Capital Federal: "Hay áreas del gobierno que hay que ponerles más dinero, porque gastás un montón, pero los hospitales no están con un equipamiento de punta, no los mejoraste edilísticamente, estás gastando mucho, pero tenés un problema de seguridad gravísimo, no prestigiaste a la Policía y cerraste comisarías, la educación no mejoró".

Por último, el ex grupo Sushi advirtió que "la cosa está bravísima". "Hay gente que está en una situación muy vulnerable como para que (los dirigentes políticos) sigan bailando en la cubierta del Titanic", finalizó.