SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Darío Grandinetti analizó el panorama político-económico actual y realizó un duro diagnóstico sobre el gobierno de Mauricio Macri: "Quiero que este Gobierno se vaya, no me importa si cumplen el mandato, si se tienen que ir mañana, que se vayan, pero no quiero sangre y dolor".

En diálogo con el programa de radio "Navarro 2019", que se emite por El Destape Radio, el actor recientemente premiado en el Festival de San Sebastián remarcó: "quiero que se vayan y que no vuelvan más", en relación a la gestión de Mauricio Macri.

Además, el actor se refirió al debate por la grieta: "Quiero seguir en la vereda de enfrente de quienes odian a los pobres, no quiero reconciliarme, con esa gente no se puede construir nada". Y señaló: "A estas alturas ya no puede haber gente engañada por los medios de comunicación con respecto a Macri".

"Unicamente este gobierno con un grado de subnormalidad muy grande puede celebrar un acuerdo con el FMI", concluyó Grandinetti.