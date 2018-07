Darín se cruzó en Twitter por política y contó que hizo en las elecciones

El actor Ricardo Darín se cruzó con un usuario de Twitter y terminó por revelar que no votó en las elecciones, porque no estaba en la Argentina. Hace un día, el ganador del Oscar con El Secreto de sus Ojos se distanció del gobierno al repudiar el recorte de presupuesto en educación y cultura.

"Es un pelotudo contradictorio para que muerda voto a estos soretes! Jodete #Darin", le escribió Ignacio Cortés en Twitter, en referencia a una nota de El Destape que mostraba el lamento del actor por el recorte de recursos.

"estas siendo un poco maleducado , no me conoces y tampoco SABES a quien vote , no te parece?", le respondió Darín. "Si te conozco, y vos a mi tb, y bien sabes que no soy un hombre maleducado. Y se perfectamente a quien votaste no porque te hace ce un estudio con la AFI sino por tus declaraciones públicas. Que te parece!!! Un abrazo", le reprochó Cortés.

El actor al final contó que hizo en las elecciones: "no , no sabes nada de nada y no me corras ...estas mintiendo , no vote a nadie porque no estaba en el país , que te parece".

