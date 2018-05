Dalia Gutmann destrozó a Dietrich y reivindicó al gobierno de Cristina Kirchner

No hay duda de el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no la pasó bien en el programa 'Debo decir' del periodista Luis Novaresio. Y a los cruces del propio conductor, de Pamela David y de Gonzalez Oro, también se sumó la actriz Dalia Gutmann que no solo criticó la actual gestión, sino que reivindicó al gobierno de Cristina Kirchner.

"A mi me pasaba con el gobierno anterior que había una queja de la gente más acomodada de 'no puedo comprarme el repuesto de mi auto'. Y a mi la verdad que no me importa nada si no podés comprar el repuesto de tu auto, no es lo que hace a un país. Y es gente que ahora se la ve más tranquila porque tiene resuelta su vida económica", describió la popular humorista.

Novaresio interrumpió el debate entre periodistas para preguntarle a Gutmann su opinión como "laburante de toda la vida". Fue en ese momento que la actriz no tuvo reparos para señalarle a Dietrich las políticas sociales del Gobierno.

"Está la sensación permanente de que no se piensa tanto en la gente con menos recursos, en que tengan más derechos, que tengan un laburo digno, buena salud", analizó la humorista.

Por último, también opinó de la idea del gobierno de impulsar una reforma laboral: "No me gusta nada esta tendencia a volver a la precarización, a volver a algo que ya pudimos superar".

