El abogado Gregorio Dalbón propuso a la senadora Cristina Kirchner que ofrezca sus propiedades para que sean allanadas sin esperar el consentimiento del senado, y que el juez Claudio Bonadio será recusado por la defensa de la ex mandataria.

"Le planteé (a Cristina Kirchner) no esperar el permiso de un Senado, que ella colabore con la justicia porque en definitiva no hay absolutamente nada que esconder. Se utiliza esta cuestión del allanamiento como una cuestión de noticia nacional e internacional", manifestó Dalbón.

En declaraciones a FM La Patriada, reclamó: "Que vengan sin cámaras, sin celulares, porque un allanamiento no tiene que ser con ribetes cinematográficos y tampoco con humillaciones. No dependamos de (el senador Miguel Angel) Pichetto para que hagan un allanamiento, no hay nada que esconder".

"Que se haga bajo las condiciones que podamos poner que es el decoro hacia el casa de una mujer viuda, el decoro hacia sus cosas íntimas, estoy hablando de ropa interior, ropa, zapatos, que no haya fotografías, que no haya filmaciones pero que se entre, no hay problema", indicó el abogado.

"Si no tenemos nada que esconder porque esperar que un senador tenga el poder en sus manos para decidir si van a o no a allanar.

Respecto a al juez federal Claudio Bonadio aseguró que "no hay forma de no pedir" su desafuero porque llegó "de forma ilegal a una causa de esta naturaleza". "Todo se instruyó con un juez que no es natural y con un fiscal que aprovechó los tiempos", expresó.

"En esta semana se planteará un apartamiento o recusación, tal vez esperemos un poco, hay estrategias que tienen que ver con cuestiones judiciales, vamos a dejar hacer todo lo que se les ocurra para después recusar", indicó.

"Bonadio es un empleado de (el presidente Mauricio) Macri que tiene una obsesión con Cristina que no puedo entender. No entiendo porque tanta saña, cuando la podía haber tenido antes de que ella jure como senadora", concluyó.