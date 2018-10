Dalbon le dijo de todo a Ninci por la escena que montó en vivo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El abogado Gregorio Dalbon criticó fuertemente a la periodista oficialista Mercedes Ninci tras llorar ante las cámaras porque no llega con su sueldo a pagar las boletas de los servicios.

Embed Andá a llorar a la iglesia con tu novio Camarista de Casación. Y no vuelvas a difamar a @CFKArgentina así ahorras el juicio, ya que no te alcanza la plata para vivir. Mercedes. https://t.co/JtRVWQ7O6F — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 10 de octubre de 2018

A través de su cuenta de Twitter, el letrado arremetió: “Andá a llorar a la iglesia con tu novio Camarista de Casación”.

Y le aconsejó: “No vuelvas a difamar a @CFKArgentina así ahorras el juicio, ya que no te alcanza la plata para vivir”.

Ayer, Ninci había afirmado: "Me angustia, me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos con este gobierno al que yo voté, porque yo voté a Macri para que no gane el ladrón de Scioli, ni a todos los que nos venían robando".