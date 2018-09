Dalbón confesó que tuvo que ir a terapia para afrontar agresiones

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El día que Cristina Kirchnerpresentó un escrito en Comodoro Py en el marco de la causa que la causa conocida como "la ruta del dinero K", que investiga el presunto lavado de dinero y por la que está detenido el empresario Lázaro Báez, el abogado Gregorio Dalbón confesó que debió iniciar terapia por las agresiones que recibe en los medios y en la calle por ser defensor de la ex presidenta.

Dalbón contó que este martes atendió "a (Fabián) Doman y empezaron a matarme, como si yo fuera el kirchnerista o el tipo que se afanó la guita y la verdad es que a veces te sentís mal. Cortás y te decís `para qué les doy la nota si me van a tratar así`".

En comunicación con Radio Con Vos, el abogado confesó que no se está "coucheando pero sí me estoy psicoanalizando porque, teniendo la responsabilidad que tengo hoy en día, yo no me puedo `sacar`”.

Dalbón empezó terapia tras un “problema con un taxista hace un año y pico. A mí me puteaban en la calle, me daba vuelta y me iba a pelear. Ahora sigo caminando, se pensarán que soy George Clooney y sigo caminando. Hay que tener mucha templanza para tomar este laburo".

“La gente confunde el cliente con el abogado. Yo estoy chocho con CFK, me parece una mujer muy sólida en muchos aspectos y buena persona pero, más allá de estar contento con el rol, no resulta sencillo a veces”, explicó.

El defensor contó que, en medio de las denuncias y rumores, le preguntó a Cristina “¿cuánto es un PBI? Ella me marcó que eran como 600.000 millones de dólares y le pregunto cómo es esa cantidad de guita. Ella me dijo que no se puede ver, no se puede juntar, ni se puede contar, ni se puede esconder”.