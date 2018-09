El abogado dio detalles de los objetivos que buscarán cumplir antes de febrero cuando comience el primer juicio contra la ex presidenta.

El abogado Gregorio Dalbón adelantó que buscará apoyo de referentes del derecho internacional, personalidades que recibieron Premios Nobel, presidentes y perseguidos políticos de todo el mundo para que observen el juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. El objetivo es que el mundo conozca los procedimiento irregulares que someten a la ex Presidenta.

"Voy a proponer algunos nombres y será Cristina quien decida a quién invitaremos. También vamos a presentarnos ante organismos internacionales, porque consideramos que se están llevando puesta la Constitución. A Cristina no la investigan: la persiguen", afirmó el abogado a El Destape.

Sin revelar nombres, Dalbón afirmó que invitarán a presidentes latinoamericanos para que den cuenta del lawfare, la guerra judicial, desatada contra los opositores que más miden en las encuestas y que ponen en jaque el poder hegemónico.

"Los allanamientos a Cristina han dejado huellas en una verdadera forma de lo que no se debe hacer para buscar justicia. Echaron al abogado Beraldi del departamento de Cristina en Recoleta, dejaron un tóxico sin avisar lastimando gente y hasta manifestaron que en el Calafate había bóvedas cuando en verdad no existían", Dalbón.

El primer juicio contra la senadora comenzará el 26 de febrero y será por las supuestas irregularidades en las obras públicas de la provincia de Santa Cruz a través de Vialidad Nacional.

"En diciembre se comenzará con los viajes", contó Dalbón quien además observó que en las causas "no se habla del delito por la que fue imputada. Se llama dólar a futuro, Hotesur, los sauces, ruta del dinero K. Todavìa no tienen la capacidad técnica de poder tener calificado el delito y las imputaciones objetivas. Esto no pasa en ningún lugar del mundo".