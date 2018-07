Daer pidió la unidad del peronismo para las elecciones del 2019

El triunviro de la CGT Héctor Daer lanzó definiciones electorales del peronismo para 2019 y advirtió que el PJ debe llegar unido y no dividido en dos o tres espacios e instó al gobierno de Mauricio Macri a que rectifique el rumbo de las políticas económicas.

"Al sostener la unidad del movimiento obrero, también lo hacemos con la premisa de colaborar y asistir a la unidad del peronismo", afirmó en una entrevista con Perfil. "La estrategia colectiva del movimiento obrero tiene que ser la unidad del peronismo", agregó.

Al ahondar en su postura de cara a las próximas elecciones y consultado sobre si la unidad del peronismo es con el kirchnerismo dentro, señaló: "No lo llamaría kirchnerismo, es un sector que se referencia en la ex presidenta. Me parece que tiene relevancia y debe ser parte de un todo, que tiene que ser la síntesis de todos los sectores".

Sobre esto, sumó: "Lo que no podemos hacer es aspirar a dos o tres peronismos. Por eso son desafortunadas las expresiones que ponen límites a la unidad del peronismo".

Por último, apuntó contra Cambiemos y la situación económica actual y dijo que "el diálogo se mantiene en las discusiones sectoriales, pero hoy no hay una agenda colectiva en común en discusión con el Gobierno".

Daer le recordó al Gobierno que, además de los reclamos sobre empleo, paritarias libres, exclusión de ganancias al aguinaldo y el tema de la seguridad social, "esta crisis además requiere asistencia en alimentación y sanidad, no hay forma de llegar a la otra orilla sin esto".