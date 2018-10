SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Dady Brievaanalizó la realidad nacional y habló sobre los referentes mediáticos de la derecha.

"Valoro a tipos como Eduardo Feinmann, Cecilia Pando o Baby Etchecoparporque dicen lo que sienten", afirmó en FM La Patriada.

“Me angustia este doble juego: un comedor que da de comer a 2000 personas que esté en contra de las políticas públicas. Un tipo que es católico y que sale a dar platos de sopa con una Trafic a la noche y cree que los piqueteros trabajan de piqueteros. Si nos odian no se hagan los buenos. Digámoslo de una vez. Cuando vez un montón de negros que están comiendo de una olla si te dan ganas de agarrar un camión de contenedores y pisarlos, ¡decílo, deja de caretearmela!. Por eso yo valoro los tipos como Feinmman, como Cecilia Pando o BaBy (Etchecopar) porque dicen lo que sienten. Yo obviamente que no lo comparto pero me gusta esa bajada de antifaz” cerró.

El actor habló sobre el peronismo, y describió que “en el fondo nos pasa que, como nunca tuvimos el poder y siempre lo tuvimos segmentado a lo largo de la historia, somos ese ‘4’ que no está acostumbrado a hacer el gol y cuando llega al arco la tira a la tribuna. Porque en realidad estamos capacitados para jugar al fútbol pero no para hacer los goles. Creo que nos pasa eso, porque en realidad a lo largo de la historia tuvimos muy poco tiempo el poder. Es medio difícil cuando se te corta”.

Luego al ser consultado por la situación de Estados Unidos y su comparación con nuestro país, el humoista analizó: “Estaba pensando que hasta los oprimidos de los Estados Unidos están conformes y se comieron el sueño americano. Y que en definitiva las diferencias entre republicanos y demócratas son las que hay entre Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. son matices pequeños, pero en realidad son muy parecidos. Acá las diferenciadas son mas profundas porque nosotros conociéndonos un Perón que les sacó a ellos para darnos a nosotros“.

“Las diferencias son sustanciales, nosotros conocimos algo mejor, si Estados Unidos hubiese tenido un Perón los negros de Harlem (al norte de Manhattan, uno de los mayores centros de residencia de muchos afroamericanos) no estarían tan sumisos viendo como un americano rubio corta el césped los domingos. Nosotros conocimos otra cosa y ahí está la diferencia” sentenció Brieva al respecto.