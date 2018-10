SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El humorista Dady Brieva estuvo en el piso de El Destape Radio, en el programa "Navarro 2019", conducido por Roberto Navarro, en donde dialogó de la actualidad, de la famosa entrevista donde dio su análisis sobre la pobreza y de peronismo. "Yo creo en definitiva el argentino es peronista pero hay muchos que lo niegan porque no quisieron serlo", afirmó.

"El otro peronismo no sé qué es, es medio raro. Cuantos más silencios hay de Cristina más se levanta todo, más crece", opinó el actor sobre el rol del peronismo de cara a las elecciones 2019.

Además, el humorista habló de las críticas que suele recibir por sus opiniones: "No hay termino medio en este tipo de cosa, no creo. Hace tres meses fui a Miami y me mataron igual ¿Qué dije ahí? No dije nada. Vos te das cuenta que no es lo que diga".

Embed

Por otro lado, Brieva habló del amor que siente por la radio: "Me invitas un día y hacemos un programa de radio, te lo hago así de onda. A mi me encanta la radio. Dejame que me haga un ratito el amor un rato a la mañana. Me gusta mucho la radio. Tenes revancha todos los días. En el cine no tenes revancha".

Por último, se refirió al rol del periodismo: "Se le están escapando las palabras. Los veo derrapar como esos boxeadores que miran el reloj y se quedan si aire. Y me llama la atención. Los veo derrapar y decir cosas que no políticamente correcta".

Y concluyó: "Yo creo en definitiva el argentino es peronista pero hay muchos que lo niegan porque no quisieron serlo. Nadie quiere lavarse las patas en la misma plaza con los negros. Es prácticamente una lucha de intereses".