Dady Brieva no descartó ser candidato en la Ciudad

El humorista Dady Brieva habló de la actualidad del país y lanzó una fuerte definición sobre su futuro político: "No descarto ser candidato si hiciera falta". En ese sentido, el actor remarcó que participaría de un proyecto político siempre y cuando haya "contundencia" y la idea de "provocar algo".

En diálogo con el programa Siempre es hoy, de radio Del Plata, Brieva expresó que si bien por ahora no piensa en meterse en política, sería algo que no descartaría siempre y cuando no lo llamen para "jugar a la política".

Por otro lado, el artista se refirió al rol de Cristina Kirchner dentro del peronismo: "El movimiento lo tiene Cristina. La reina es la reina, la única que come derecho, de cruzado, de a uno de a cuatro. Esa es la ficha".

Sin embargo, Brieva destacó que "con Cristina sola no alcanza", pero que que ella es la primera que va a mover las fichas. Asimismo, criticó a Mauricio Macri y señaló que "está tratando de hacer pie".

Por último, el comediante habló del paso de Miguel del Sel por Cambiemos y lanzó un fuerte diagnóstico: "Él no lo va a reconocer nunca, pero yo creo que lo ningunearon. El PRO es mal pagador". Además, expresó su deseo de que vuelva a ser candidato: "Yo quiero que Miguel sea candidato a gobernador de la provincia de santa Fe. Trabajaría para eso".