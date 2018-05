Dady Brieva logró que Iúdica y Plager critiquen al Gobierno

El humorista Dady Brieva estuvo como invitado en el piso de "Involucrados, aquí ahora", por la pantalla del canal oficialista América, en donde realizó un duro descargo sobre la situación del país y criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"A nadie nos tendría que gustar que venga el FMI, me parece que no es bueno que venga el fondo. No comparto lo que dice Mauro de consensuar. Cuando vas a pedir un crédito hablas con el presidente del Banco Hipotecario, ¿qué consensúo yo?", se preguntó Dady.

"Yo pienso lo mismo. Algunos que votaron a Macri deben sentir preocupación", expresó la periodista ultra macrista Débora Plager. Por su parte, Mariano Iúdica admitió que se sintió "desconcertado" con este Gobierno al cual votó. "Pensé que iban a arreglar la economía", concluyó.