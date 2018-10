Dady Brieva: "El kirchnerismo es una versión mejorada del peronismo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

“Yo siempre fui peronista, y el kirchnerismo, que lo descubrí tarde, para mí es una versión mejorada del peronismo. Mi peronismo se volvió transero, burócrata, dador de favores. De alguna manera se debilitó, hasta que vinieron Néstor y Cristina Kirchner. Hay que volver para ser mejores”. Así resumió su postura sobre el Día de la Lealtad Peronista el actor Dady Brieva, en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

En este marco, consideró que el peronismo “se peleó cuando no se pudo protagonizar la foto arriba del escenario” y remarcó que cuando afirma ‘Volveremos y seremos mejores’, también habla “de una Cristina que no se va a encerrar en su habitación como una adolescente y que va a tratar de atender todos los llamados del peronismo”.

En referencia a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2019, remarcó que el peronismo debe arrasar con el oficialismo. “Podemos ganar 2 a 1, pero si me decís que compremos al referí te digo ‘seguro, comprá al referí, al lineman, a los periodistas y al comisario’. Yo quiero ganar 60 a 0”, subrayó.

Embed

Además, planteó que es una cuestión de números. “Los peronistas somos más, pasa que nos agarran ataques de idiotez. Si los pobres son más, tiene que ser así, pero los han idiotizado. Otros compañeros se han dejado anestesiar por canales de cable y dicen ‘no podíamos pagar las tarifas que estábamos pagando’. Pelotudo, ¿cómo vas a decir una boludez grande como esa?”, cuestionó.

El Midachi, como ya es costumbre para él, fue muy crítico con el Gobierno y cuestionó sus medidas públicas: “Va a ser un mal negocio no redistribuir la riqueza. Ya no va a alcanzar con decir ‘tomá Juan Carr, te doy un millón de dólares’. Te lo vas a meter en el orto el millón de dólares, porque la inequidad y la infelicidad que te da no pertenecer y la degradación humana que te da quedar fuera del sistema te provoca mucha violencia y odio”, sostuvo.

Embed

LEÉ MÁS: DÍA DE LA LEALTAD: ¿CÓMO SERÁN LOS ACTOS?