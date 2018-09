El actor Rubén 'Dady' Brieva estalló contra el Gobierno, aseguró que son "cínicos" y "mentirosos" y deseó que cumplan la totalidad del mandato para que "nunca más vuelvan a votarlos".

El humorista participó de Podemos Hablar junto a sus compañeros de Midachi, Miguel del Sel y Darío 'Chino' Volpato, y los tres fueron consultados por su opinión sobre el Gobierno.

El primero en hablar fue el ex embajador en Panamá, quien realizó una férrea defensa del Macrismo y luego fue el turno de 'Dady', quien demostró su disgusto ante el pedido de opiniones políticas frente a su amigo oficialista.

"Si vos vas en representación de la AFA y hablás de tu equipo, estás sacando ventaja. Vos no tenés que hablar de tu equipo, porque vas en representación de la AFA. Si vos me invitás solo, yo digo todo lo que pienso de Macri, pero si vos me invitás con los chicos me siento incómodo porque sé que piensan distinto y no quiero comprometerlos", explicó el también conductor.

Pero ante la insistencia del conductor no se guardó nada: "Pienso que tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, y no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas, no cumplieron ninguna. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos".

"Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse, pero el árbitro les dice: 'No, quedate hasta el final, hijo de puta, así la gente se da cuenta que jugás mal'. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores", sentenció.