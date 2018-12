El humorista además apuntó contra el periodismo por su rol para hacer que el Presidente gane y manifestó que "hicieron pozos y no encontraron nada, ¿no será que no se robaron todo?".

El humorista Dady Brievacruzó a Luis Novaresio y le preguntó por qué votó a Mauricio Macri si eran neoliberales. Además apuntó contra el periodismo por haber propiciado que el líder del PRO gane las elecciones y por haberlo protegido estos años para que se mantenga en el poder.

"¿Vos votaste a Macri? ¿Te sentís defraudado?", preguntó Dady ante la respuesta afirmativa de Novaresio. "¿Por qué pensaste que pudo haber sido diferente a los noventa?", la preguntó el humorista.

"Primero, porque no estamos en los noventa. Segundo, porque no son los mismos", afirmó Novaresio, quien reconoció que el gobierno tomó la deuda externa más alta de la historia en un periodo tan corto.

"Nos endeudamos, quiero saber: ¿dónde está la deuda?", preguntó Dady a Novaresio que respondió que está en "gasto corriente".

El humorista después apuntó contra el periodismo por haber colaborado para que Macri llegue al poder y haberlo protegido durante los primeros años de su mandato. "Un periodista dijo que juraba por su vida que Garré y Máximo tenían cuentas en el exterior. Un sindicalista dijo que tuvo a Elaskar en su casa con un montón de bufones al lado que se reían. ¿Nadie actuó de oficio?", preguntó Dady.

"Si no hay cadáver, no hay homicidio", sostuvo Brieva, quien recordó los operativos del fiscal Guillermo Marijuan en el Sur: "Pocearon todo, no consiguieron nada. Che, ¿y si no se robaron todo?".

Acerca de las elecciones presidenciales del año que viene, el actor dijo que "para el año que viene me gustaría que volvamos, que Cristina sea presidenta". "Que se haga un buen gobierno, que se haga una gran unidad, que estén todos, Massa, Picheto. Urtubey no... Que ganemos 60 a 0".