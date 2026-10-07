Zayn en Argentina: el Movistar Arena vibró y se rindió ante los falsetes en su regreso

Zayn Malik volvió a la Argentina tras 12 años.

“¡That’s what I like about you, Buenos Aires!”, se lo escuchó gritar ante un público ruidoso y ansioso por su tardío pero esperado regreso al país. Zayn se presentó por segunda vez en la Argentina y sus fanáticos quedaron rendidos a sus pies.

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El público que lo sigue no escuchaba su música en vivo hace más de 12 años: su última vez había sido en mayo del 2014, cuando firmó dos fechas en el estadio Vélez Sarsfield como miembro de la exitosa banda One Direction. Ésta vez, su estilo híbrido de pop y R&B hizo vibrar el Movistar bajo la promesa de volver pronto.

Zayn brilló en el Movistar Arena.

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El Zayn Malik de One Direction quedó atrás hace ya tiempo. Luego de su repentina salida de la boyband, en 2015, se lanzó hacia una carrera solista que -en sus inicios- se vio atravesada por diversas problemáticas relacionadas a la salud mental: desde miedo escénico, pasando por falta de confianza y ataques de ansiedad que lo obligaron a cancelar algunos conciertos. El teen pop que caracterizaba a 1D está muy lejos de su actual carrera y a la vista, también aquellas cuestiones que lo alejaban de dar a conocer su estilo, sus creaciones y lucir su particular voz.

Fue el Movistar Arena quien presenció el retorno del británico de 33 años, el pasado martes 6 de octubre, en una cita que hace tiempo daba que hablar entre sus fanáticos. No vino a presentar un único álbum, porque el tiempo sin verse las caras era extenso; sino que se animó a un recorrido por toda su discografía durante un show que duró poco más de una hora y media. De todas formas, orgulloso de su última obra, la gira fue titulada: “The Konnakol Tour”.

Con la cantante pop argentina Sofía Mora como telonera, el show se inició pasadas las 20 horas. La joven de 22 años, compositora y productora de sus propias canciones, realizó un repaso por diversas canciones que fueron atravesando géneros como el R&B, Neosoul, Pop y también algo de Rock; una elección más que lógica por parte de Zayn para abrir el escenario ubicado en Humboldt 450.

De Mind of Mine a Konnakol, un recorrido por cada etapa

La noche comenzó con las linternas de los celulares encendidas, juegos de luces (que se modificaban con cada canción) e imágenes del último disco en las pantallas LED a los costados del escenario, acompañados de un griterío ensordecedor que le hizo dar cuenta al artista británico cuánto tiempo y con cuántas ansias lo esperó su público. Cuando la cortina cayó, la música comenzó a sonar en los instrumentos de la banda que lo acompaña siempre: Molly Miller (guitarrista), Baby Bulldog (batería), Ryan Madora (bajo), Tina Hizon y TNA Keys (teclado) y Lisa Ramey, Tahira Clayton y Rebecca Haviland (coros).

A pesar de hacer un recorrido por sus cinco álbumes de estudio, Zayn decidió darle mayor presencia a sus últimos dos discos Konnakol (2026) —NdR: el título del disco hace mención al arte de interpretar sílabas de percusión vocalmente en la música carnática del sur de la India— y Room Under the Stairs (2024). Justamente fue el primero de ellos el que dio nombre a la gira y con el que inició su setlist de 20 canciones.

El Movistar Arena repleto para ver a Zayn en su primera presentación como solista en Argentina.

Nursat, el primer tema de su último disco, rinde homenaje al vocalista y compositor pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan, quien según indicó en varias entrevistas el propio Zayn fue clave para moldear su estilo durante su crecimiento e inspirar su música solista. Fue su padre, también de origen pakistaní, quien lo acercó a una de las figuras más importantes del continente asiático. “Lo que significa para mí va mucho más allá. Siempre he recurrido a mis raíces en busca de inspiración, desde que comencé a crear mi propia música; este álbum es una evolución de esa comprensión: ahora sé mejor que nunca quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir”, señaló hace un tiempo en la revista Rolling Stone.

“¡Hola, Buenos Aires! Pasó mucho tiempo, tengamos una gran noche”, dijo en su primer contacto con el público mientras se lo veía algo nervioso. El repertorio continuó con sHe, uno de los temas más reconocidos de su primer disco; retornó a Koonakol con Met Tonight y se adentró en su anteúltimo álbum con Birds on a Cloud, What I Am, Alienated y Dreamin, que completaron la primera parte del show ante la locura de sus fans. En el intervalo, la banda siguió tocando y mostrando su gran nivel: Vibes, Talk to Me y Still Got Time hicieron vibrar al público en el Movistar.

Durante la segunda parte de la cita, dividida en cuatro intervalos, continuó con Room Under the Stairs: Concrete Kisses y Gates of Hell dijeron presente en el lugar. Y seguido de estos, hizo su aparición Mind of Mind (2016), el disco debut solista del británico, con BoRdErSz a la cabeza y el primer gran éxito posicionándose como N° 1 del Billboard Hot 100 —y convirtiendo a Zayn en el primer artista británico masculino en lograrlo con su sencillo debut—, Pillowtalk. Sin duda, se trató de uno de los temas más esperados de la noche porque al sonar los primeros acordes el público explotó y el cantante se rindió ante el fervor del público argentino: “Fue increíble, son asombrosos, gracias por todo”. Para este momento de la noche, la confianza abundaba en el cantante y la gente cantaba de principio a fin cada una de las canciones. “Te amo”, les gritó más tarde desde el micrófono.

Zayn en el Movistar Arena.

Lied To cerró la participación de su último disco, generando un emotivo momento; mientras que el Movistar volvió a explotar con Used to the Blues de los temas favoritos de su último disco. Allí, su salida del escenario dio lugar a un nuevo interludio donde Baby Bulldog (Steph Barker) se lució y enloqueció a los presentes con un potente solo de batería, generando una ovación monumental que -sin dudas- se llevará guardada en la memoria.

Un adiós con la promesa de volver

El tercer intervalo se repartió entre Konnakol, con Take Turns y Fatal y nuevamente su álbum debut, Mind of Mine, con dRuNk y el tema favorito para cantar en el escenario -según el propio Zayn durante el show-, iT's YoU. Fue en esta última canción donde el Movistar, por primera y única vez, cambió por completo el clima de gritos y aplausos para dar lugar a un intenso silencio con el objetivo de escuchar y disfrutar de sus falsetes y el caudal de una voz realmente privilegiada.

Un mashup de Love like this y Trampoline, dos de sus sencillos más ‘poperos’ cerraron el cuatro interludio para la última aparición del artista en el Movistar. Scripted perteneciente a Icarus Falls (2018, segundo álbum solista) hizo su aparición y Sweat (2021, de Nobody is Listening) marcaron el final del recital; sólo para darle lugar a uno de los temas más esperados de la noche y con el que cerró su presentación por el país: Die for Me, el primer sencillo de su quinto y último disco. Fue allí cuando, mientras cantaba, se llevó a cabo el Fan Action previamente planeado: desde distintos sectores se levantaron cientos de carteles con la frase: “We would die for you” (Moriríamos por vos).

El Fan Action durante "Die for Me", éxito del último álbum.

Con nervios durante sus primeros minutos, ante un Movistar Arena inmenso y repleto, el británico dejó atrás la sorpresa para mostrar entusiasmo por un reencuentro que tardó más de una década en llegar. El público -su público- creció junto a él y le dejó en claro que siguió cada paso de su carrera artística tras dejar atrás a una de las bandas más emblemáticas de los últimos tiempos.

El tiempo pasó pero, sin lugar a dudas, el vínculo entre Zayn y sus fanáticos se mantuvo igual de vivo que hace 12 años atrás. “Hola es lo único que puedo decir en castellano, prometo aprender para la próxima”, aseguró. Sin lugar a dudas, las almas presentes le tomarán la palabra.