Xul Solar tenía una pasión secreta más allá de la pintura: la película que reconstruye su enigmática historia

Xul Solar tenía un secreto más allá de la pintura: la película que reconstruye su historia.

Pintor, astrólogo, músico, inventor de lenguas y creador de mundos imaginarios. Xul Solar fue mucho más que un artista plástico: construyó una obra que desbordó las categorías tradicionales y convirtió la búsqueda de nuevos lenguajes en una forma de explorar la realidad. Esa personalidad multifacética es el centro del documental dirigido por Cristián Costantini que se proyecta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

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Lejos de limitarse a un repaso biográfico, la película Xul propone un acercamiento a las distintas dimensiones de Xul Solar y a las preguntas que todavía despierta su figura. El recorrido se construye a partir de entrevistas y de un archivo que reúne cuadernos, bocetos, cartas, fotografías y manuscritos. Esos materiales permiten ingresar en el universo privado de un creador que encontró en la pintura una de las tantas maneras posibles de expresar sus inquietudes.

El propio artista se definió alguna vez como un “pintor, utopista de profesión”. La frase sintetiza una identidad que no se agotaba en el lienzo. Uno de los ejes de la película es la manera en que se construye y se interpreta la figura de Xul Solar con el paso del tiempo. La narración se desplaza entre su casa de Laprida y Li-Tao, en Tigre, dos espacios vinculados con su vida y su universo creativo.

Entre los testimonios de la película se encuentran Jorge Luis Borges, Patricia Artundo, Jorge Schwartz, Luis Felipe “Yuyo” Noé, Daniel Nelson, Rafael Cippolini, Alejandra Eusebi Polich, Cintia Cristiá, Marco Naya y Martha Caprotti, entre otros.

Quién es Cristián Costantini, el director del documental

Nacido en Buenos Aires en 1979, Cristián Costantini desarrolló su trayectoria en el cine documental. Entre sus trabajos se encuentran Oro nestas piedras, El jardín secreto y No va a llegar, esta última codirigida con Segundo Bercetche y Tomi Lebrero, que formó parte de la programación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) en 2016.

La próxima función de Xul será el sábado 31 de octubre a las 18 horas en el MALBA. La película dura 103 minutos y las entradas pueden conseguirse en la página web del museo o en boletería.