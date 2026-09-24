Wanda Nara debuta en el cine con una película sobre un amor prohibido y una insólita mentira

Wanda Nara tendrá su debut cinematográfico con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia que propone una historia de amor atravesada por las diferencias de edad, la infidelidad y los prejuicios sociales. La película estará dirigida por Hernán Guerschuny y tendrá como protagonistas a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.

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La historia sigue a Lucía, una mujer de 42 años que lleva 15 años en pareja hasta que descubre que su novio le es infiel. El golpe llega en un momento especialmente complicado. Sin trabajo y con la sensación de haber quedado atrapada en una vida que ya no la representa, decide volver al departamento que tenía cuando era soltera para empezar nuevamente.

Su regreso no será sencillo. En el edificio se encuentra con Javier, su nuevo vecino de 22 años. El joven es mujeriego, organiza fiestas constantemente y altera la tranquilidad de Lucía. La convivencia entre ambos comienza con enfrentamientos, pero pronto tomará un rumbo inesperado.

Todo cambia cuando Lucía consigue una entrevista laboral para el puesto que siempre quiso. Para aumentar sus posibilidades de ser contratada, decide mentir y asegura que tiene un hijo de 22 años. El problema aparece en la última instancia del proceso de selección: debe participar de un family day junto a los directivos de la compañía y sus familias.

Afiche de ¿Querés ser mi hijo?, el debut cinematográfico de Wanda Nara.

Una comedia de enredos sobre las segundas oportunidades en el amor

Sin saber cómo resolver la situación, Lucía le propone un acuerdo a Javier. Él deberá hacerse pasar por su hijo durante la jornada y, a cambio, podrá organizar todas las fiestas que quiera en el departamento. El plan parece sencillo, pero la situación se complica cuando ambos empiezan a desarrollar sentimientos que no estaban contemplados en el trato. En medio de las mentiras y durante ese particular encuentro familiar, aparece un romance que los obliga a enfrentarse con una diferencia de edad de dos décadas.

La película plantea así una pregunta incómoda: ¿por qué el amor genera cuestionamientos cuando una pareja no responde a las convenciones sociales? A partir de esa premisa, la historia aborda el deseo, las segundas oportunidades y la posibilidad de construir una relación sin quedar atado a las etiquetas. Lucía deberá dejar atrás el conformismo y animarse a buscar aquello que realmente quiere para su vida. Javier, en tanto, tendrá que enfrentarse por primera vez con sentimientos que van mucho más allá de sus habituales romances.

¿Querés ser mi hijo? es una adaptación argentina de la película mexicana producida originalmente por Elefantec Global y Fox Entertainment, que logró una importante repercusión de audiencia. La nueva versión cuenta con producción de Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.