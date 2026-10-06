Para quienes crecieron en los 90 y principios de los 2000, hay pocos nombres que despierten tanta nostalgia como Oliver Atom y Benji Price. Supercampeones, conocida también como Holly & Benji, no fue solo una serie de animación: fue la escuela emocional de una generación entera, la que descubrió en la cancha de Nankatsu que el esfuerzo y el compañerismo podían más que cualquier rival. RBA anunció que ya está disponible en puestos de diarios y revistas de todo el país su colección de figuras.
Casi tres décadas después, esa generación hoy tiene entre 25 y 54 años, y muchos de ellos hijos propios a quienes contarles quién fue el primero en hacerlos gritar un gol de tiro libre imposible. En ese cruce entre memoria propia y ganas de compartirla es donde RBA Coleccionables lanzó en Argentina Supercampeones, una colección exclusiva y oficial de figuras de coleccionista pensada para el deleite de los fans de la mítica serie.
"Supercampeones es de esas series que dejaron huella en varias generaciones de argentinos, mucho más allá del fútbol: enseñó valores como el esfuerzo, la amistad y la perseverancia. Con esta colección buscamos que los fans puedan volver a conectar con esa historia, y también compartirla con las nuevas generaciones que hoy están descubriendo el anime”, indicó Gabriel Motylski, Director General de RBA Argentina.
Cada figura de la colección, de entre 9 y 14 cm, respeta con lujo de detalle los rasgos, el vestuario y los complementos que hicieron inconfundible a cada personaje: Oliver Atom, Benji Price, Steve Hyuga, Andy Johnson, Tom Misaki, Roberto Sedinho, Bruce Harper, Richard Tex-Tex y muchos más se suman semana a semana para que los fans puedan armar su propio equipo de campeones. Además de las figuras, cada entrega incluye una obra editorial con información detallada de cada personaje, sus técnicas más espectaculares y los momentos más recordados de la serie, transformando la colección en una verdadera cápsula del tiempo para recordar el universo de Supercampeones.
Cuántas entregas son, qué personajes habrá y precios
- Oliver Atom — $9.990. El capitán y corazón del equipo de Nankatsu. Nacido para jugar al fútbol, es el gran protagonista de la historia: optimista, motivado y con un sentido de sacrificio que lo convirtió en ejemplo para todos sus compañeros. Ya se encuentra disponible en kioscos y revisterías del país.
- Benji Price — $14.990. El arquero que parece no tener techo. Entrena cada día para ser el mejor del mundo bajo los tres palos, lo que le valió el apodo de “El arquero súper genial”: no concibe la idea de ser derrotado. Disponible desde el 09/10/26.
- Steve Hyuga — $22.990. El gran rival de Oliver y uno de los delanteros más temidos de la serie. Su carácter fuerte y su ambición lo llevaron a desarrollar tiros propios, como el legendario Tiro del Tigre, que marcaron a toda una generación de fanáticos. Disponible desde el 23/10/26.
- Andy Johnson — $22.990. Conocido como “el aristócrata del campo”, es uno de los jugadores más talentosos de la serie. Una cardiopatía le impide jugar partidos completos, pero su clase y su capacidad para leer el juego lo volvieron inolvidable. Disponible desde el 06/11/26.
- Tom Misaki — $22.990. Compañero inseparable de Oliver en sus primeros años y creador junto a él del célebre “tiro doble”. Su historia de superación personal lo transformó en uno de los personajes más queridos por el público. Disponible desde el 20/11/26.