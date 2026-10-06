Para quienes crecieron en los 90 y principios de los 2000, hay pocos nombres que despierten tanta nostalgia como Oliver Atom y Benji Price. Supercampeones, conocida también como Holly & Benji, no fue solo una serie de animación: fue la escuela emocional de una generación entera, la que descubrió en la cancha de Nankatsu que el esfuerzo y el compañerismo podían más que cualquier rival. RBA anunció que ya está disponible en puestos de diarios y revistas de todo el país su colección de figuras.

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Casi tres décadas después, esa generación hoy tiene entre 25 y 54 años, y muchos de ellos hijos propios a quienes contarles quién fue el primero en hacerlos gritar un gol de tiro libre imposible. En ese cruce entre memoria propia y ganas de compartirla es donde RBA Coleccionables lanzó en Argentina Supercampeones, una colección exclusiva y oficial de figuras de coleccionista pensada para el deleite de los fans de la mítica serie.

"Supercampeones es de esas series que dejaron huella en varias generaciones de argentinos, mucho más allá del fútbol: enseñó valores como el esfuerzo, la amistad y la perseverancia. Con esta colección buscamos que los fans puedan volver a conectar con esa historia, y también compartirla con las nuevas generaciones que hoy están descubriendo el anime”, indicó Gabriel Motylski, Director General de RBA Argentina.

Cada figura de la colección, de entre 9 y 14 cm, respeta con lujo de detalle los rasgos, el vestuario y los complementos que hicieron inconfundible a cada personaje: Oliver Atom, Benji Price, Steve Hyuga, Andy Johnson, Tom Misaki, Roberto Sedinho, Bruce Harper, Richard Tex-Tex y muchos más se suman semana a semana para que los fans puedan armar su propio equipo de campeones. Además de las figuras, cada entrega incluye una obra editorial con información detallada de cada personaje, sus técnicas más espectaculares y los momentos más recordados de la serie, transformando la colección en una verdadera cápsula del tiempo para recordar el universo de Supercampeones.

Cuántas entregas son, qué personajes habrá y precios