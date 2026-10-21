Vuelve Gang of Four a la Argentina en 2027: entradas, precios y fecha de cuándo toca en Uniclub

La banda británica Gang of Four anunció su regreso a Argentina para presentarse el martes 16 de marzo de 2027 en Uniclub, un recinto ubicado en el barrio de Abasto en Buenos Aires. El espectáculo estará centrado en el género post-punk, con elementos de funk rock y dance-punk, características sonoras que definieron la identidad del grupo desde sus inicios.

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Durante la jornada, la agrupación interpretará su álbum debut de 1979: Entertainment!, además de repasar otras composiciones de su discografía. La presentación contará con la participación de dos integrantes de la alineación original, el cantante Jon King y el baterista Hugo Burnham, quienes estarán acompañados por Ted Leo en guitarra y Gail Greenwood en bajo.

Entradas, precios y bandas invitadas

Las entradas anticipadas para el recital se encuentran disponibles a través de la plataforma digital AlPogo. El sistema ofrece un beneficio del 20% de descuento sobre el valor del boleto para las personas que forman parte de la Comunidad Indie Hoy. El precio general es de $65.000 y es la única localidad disponible para el show.

La fecha, además, contará con la apertura de dos agrupaciones invitadas de la escena local: Buenos Vampiros y Playa Nudista, que actuarán como bandas teloneras para preparar la energía antes de la salida de Gang of Four al escenario.

Gang of Four vuelve a Buenos Aires. (Crédito de imagen: Rock City)

La trayectoria de Gang of Four

Formada en la ciudad de Leeds en 1977, Gang of Four se consolidó como uno de los nombres fundamentales en la evolución del post-punk inglés. Su propuesta combinó la experimentación sonora con textos centrados en la crítica al capitalismo, la cultura de consumo y las estructuras de poder. La alineación inicial estuvo integrada por Jon King, Hugo Burnham, el guitarrista Andy Gill y el bajista Dave Allen.

Su primer trabajo discográfico: Entertainment!, estableció un sonido basado en guitarras punzantes y bases rítmicas influenciadas por el funk. A lo largo de las décadas, la historia del grupo atravesó múltiples separaciones, cambios de integrantes y períodos de actividad intermitente. Tras la salida de Allen en 1981 y de Burnham poco después, King y Gill continuaron trabajando en el proyecto y reunieron a la formación original entre los años 2004 y 2006. Tras la posterior partida de King, Gill lideró la banda con otros músicos y editó los discos What Happens Next en 2015 y Happy Now en 2019.

El impacto musical de Gang of Four influyó a diversas generaciones de artistas, entre los que se encuentran Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Bloc Party e Idles.